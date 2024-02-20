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МирФан

Мать нашла на огороде "камень", который стоит 6 тысяч долларов (фото, видео)

Сапфир, драгоценные камни, ювелирные изделия, находки, фото, видео, тренды TikTok, Австралия
Фото: коллаж Фокус | Эмбер Беттеридж нашла на огороде "камень", который стоит около 6 тысяч долларов.

Удивлению австралийки не было предела, когда кусочек породы оказался редким 54-каратным сапфиром парти.

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Мать Эмбер Беттеридж из австралийского города Рубивейл, что в Центральном Квинсленде, случайно нашла на огороде "камень", который стоит около 6 тысяч долларов. Об этом женщина рассказала на своей странице в TikTok.

Эмбер обрабатывала участок, держа на руках свою 9-месячную дочь Элизу, когда вдруг заметила в почве странный камень. С помощью специального инструмента женщина выкопала его наружу.

Удивлению австралийки не было предела, когда кусочек породы оказался редким 54-каратным сапфиром парти с ярко-зеленой и синей окраской (сапфир парти, как правило, сочитает два или более разных цветов).

Сапфир, драгоценные камни, ювелирные изделия, находки, фото, видео, тренды TikTok, Австралия Fullscreen
Удивлению австралийки не было предела, когда кусочек породы оказался редким 54-каратным сапфиром парти.
Фото: коллаж Фокус

"Мы думали, что это маленький, ничего не стоящий камешек, а он оказался настоящим сапфиром с прекрасным кусочком хрусталя внутри. Никогда и подумать не могли, что найдем что-то подобное. Он имеет просто потрясающее сочетание цветов", — отметила Эмбер.

По ее словам, такой экземпляр сапфира парти после огранки может стоить до 2 тысяч долларов за карат. Следовательно, общая стоимость находки примерно 6 тысяч долларов.

"Мы, пожалуй, сможем вырезать из него камни в 3-4 карата. Многое будет зависеть от того, как именно его огранят", — пояснила женщина.

Стоит отметить, что муж Эмбер, Мэтт, профессионально занимается поиском драгоценных камней в Квинсленде. Возможно, именно благодаря ему женщина смогла обнаружить свою находку.

К слову, сапфиры парти с невероятным двойным оттенком часто вставляют в обручальные кольца и другие ювелирные украшения.

@betteridge_sapphires Amber found this 54ct Australian Sapphire specking today. What an absolute legend! Super pretty parti sapphire 💎 #betteridgesapphires #australiansapphire #gemhunting #fossicking ♬ Paradise - Ben Fox

Напомним, ранее Фокус писал о мужчине, который нашел на ферме монетку стоимостью 376 тысяч долларов. На аверсе четко видны все детали, включая выгравированный знак "D", что свидетельствует о месте изготовления — Денвер (США).

Кроме того, коллекционер монет Джон Тернер из Великобритании обнаружил серебряную монету, датированную 1813 годом, когда проверял мешки с пожертвованиями. Проведенная экспертиза подтвердила, что это 15 пенсов из Нового Южного Уэльса — одна из первых монет, отчеканенных в Австралии. Подобные раритеты были переплавлены в 1840-х годах, поэтому сохранившиеся экземпляры являются крайне редкими и ценными.