Мать нашла на огороде "камень", который стоит 6 тысяч долларов (фото, видео)

Удивлению австралийки не было предела, когда кусочек породы оказался редким 54-каратным сапфиром парти.

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Мать Эмбер Беттеридж из австралийского города Рубивейл, что в Центральном Квинсленде, случайно нашла на огороде "камень", который стоит около 6 тысяч долларов. Об этом женщина рассказала на своей странице в TikTok.

Эмбер обрабатывала участок, держа на руках свою 9-месячную дочь Элизу, когда вдруг заметила в почве странный камень. С помощью специального инструмента женщина выкопала его наружу.

Удивлению австралийки не было предела, когда кусочек породы оказался редким 54-каратным сапфиром парти с ярко-зеленой и синей окраской (сапфир парти, как правило, сочитает два или более разных цветов).

Удивлению австралийки не было предела, когда кусочек породы оказался редким 54-каратным сапфиром парти. Фото: коллаж Фокус

"Мы думали, что это маленький, ничего не стоящий камешек, а он оказался настоящим сапфиром с прекрасным кусочком хрусталя внутри. Никогда и подумать не могли, что найдем что-то подобное. Он имеет просто потрясающее сочетание цветов", — отметила Эмбер.

По ее словам, такой экземпляр сапфира парти после огранки может стоить до 2 тысяч долларов за карат. Следовательно, общая стоимость находки примерно 6 тысяч долларов.

"Мы, пожалуй, сможем вырезать из него камни в 3-4 карата. Многое будет зависеть от того, как именно его огранят", — пояснила женщина.

Стоит отметить, что муж Эмбер, Мэтт, профессионально занимается поиском драгоценных камней в Квинсленде. Возможно, именно благодаря ему женщина смогла обнаружить свою находку.

К слову, сапфиры парти с невероятным двойным оттенком часто вставляют в обручальные кольца и другие ювелирные украшения.

Напомним, ранее Фокус писал о мужчине, который нашел на ферме монетку стоимостью 376 тысяч долларов. На аверсе четко видны все детали, включая выгравированный знак "D", что свидетельствует о месте изготовления — Денвер (США).

Кроме того, коллекционер монет Джон Тернер из Великобритании обнаружил серебряную монету, датированную 1813 годом, когда проверял мешки с пожертвованиями. Проведенная экспертиза подтвердила, что это 15 пенсов из Нового Южного Уэльса — одна из первых монет, отчеканенных в Австралии. Подобные раритеты были переплавлены в 1840-х годах, поэтому сохранившиеся экземпляры являются крайне редкими и ценными.