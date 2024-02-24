Чоловіка, який допомагає людям повернути прикраси, прозвали "Володарем перснів" (фото)

Даррен Вайлс протягом останніх 12 років повертає людям їхні загублені коштовності. Те, що колись було його улюбленим заняттям, стало роботою для цього чоловіка. Нещодавно він здійснив ювілейну знахідку.

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Чоловік із Великої Британії, якого називають "Володарем перснів" за його вміння знаходити загублені коштовності та повертати їх законним власникам, зробив свою 200-ту знахідку. Про це пише The Mirror.

51-річний Даррен Вайлс із Борнмута (Англія) за останні 12 років повернув людям велику кількість загублених речей, зокрема каблучку з прахом хлопчика.

Британець проводить вільний час, обстежуючи пляжі та пірнаючи в море, щоб знайти загублені скарби: обручки, сережки, годинники та багато іншого. Серед його найзворушливіших знахідок були каблучка з прахом хлопчика і дві обручки, що належали покійним матері та бабусі.

Чоловік також знайшов навіть ключі від машини й мобільний телефон, який працював після тижневого перебування під водою. Він часто приходить на пляж посеред ночі, щоб скористатися найкращими умовами припливу для своїх пошуків. Його 199-ю знахідкою стала каблучка з черепом, загублена на пляжному заході в Пулі, а 200-ю — химерний ніж, який жінка загубила, коли готувала їжу для свого собаки.

Чоловік останні 12 років повертає людям їхні загублені коштовності Фото: BNPS

Даррен почав займатися пошуком зниклих речей 2009 року, а 2014-го створив сайт, щоб допомагати знаходити загублені предмети.

"Коли я тільки створив його, я й подумати не міг, що хтось захоче ним скористатися, але мені почали телефонувати, і справа пішла в гору. Тепер мене відзначають у Facebook, і це не просто хобі, а громадська робота. Але я роблю це, тому що мені це подобається. Це прекрасне почуття — робити людей щасливими і бачити їхню реакцію, коли вони возз'єднуються з чимось, з чим у них є емоційний зв'язок. За ці роки у мене було багато пам'ятних знахідок. Я не пам'ятаю імен усіх, але я знаю кожну історію", — розповів британець.

Найяскравішою подією для нього стало возз'єднання Джордана Дженкінса із загубленою каблучкою, в якій містився прах його молодшого брата Оуена, на пляжі Борнмута. Хлопчик загинув у віці 12 років 2017 року, намагаючись врятувати двох дівчаток, які тонули. Даррен знайшов коштовність за десять хвилин пошуків.

"Я не можу уявити собі більш емоційний подарунок, ніж цей. Жінка загубила обручки своїх покійних матері та бабусі під час купання і була так рада, що я знайшов їх. Мене не завжди супроводжує успіх, і, вирушаючи на пошуки, я завжди намагаюся не надто сподіватися, інакше можна просто розчаруватися", — додав чоловік.

Чоловік отримав кличку "Володар перснів" Фото: BNPS

Даррен повернув поліцейському Джейсону Кемпбеллу його обручку, яку він загубив у морі під час відпочинку в Пулі. Констебль цілу годину пірнав на дно, намагаючись її знайти, але потім був змушений здатися. Однак "Володар перснів" вирахував, коли буде відлив, тобто море буде максимально віддалене, і вирушив на місце втрати вночі, а через годину знайшов загублену коштовність.

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