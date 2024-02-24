Мужчину, который помогает людям вернуть украшения прозвали "Властелином колец" (фото)

Даррен Уайлс в течение последних 12 лет возвращает людям их утерянные драгоценности. То, что когда-то было его любимым занятием, стало работой для этого мужчины. Недавно он совершил юбилейную находку.

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Мужчина из Великобритании, которого называют "Властелином колец" за его умение находить потерянные драгоценности и возвращать их законным владельцам, сделал свою 200-ю находку. Об этом пишет The Mirror.

51-летний Даррен Уайлс из Борнмута (Англия) за последние 12 лет вернул людям большое количество потерянных вещей, в том числе кольцо с прахом мальчика.

Британец проводит свободное время, обследуя пляжи и ныряя в море, чтобы найти потерянные сокровища: кольца, серьги, часы и многое другое. Среди его самых трогательных находок были кольцо с прахом мальчика и два обручальных кольца, принадлежавшие покойным матери и бабушке.

Мужчина также нашел даже ключи от машины и мобильный телефон, который работал после недельного пребывания под водой. Он часто приходит на пляж посреди ночи, чтобы воспользоваться наилучшими условиями прилива для своих поисков. Его 199-й находкой стало кольцо с черепом, потерянное на пляжном мероприятии в Пуле, а 200-й — причудливый нож, который женщина потеряла, когда готовила еду для своей собаки.

Мужчина последние 12 лет возвращает людям их утерянные драгоценности Фото: BNPS

Даррен начал заниматься поиском пропавших вещей в 2009 году, а в 2014-м создал сайт, чтобы помогать находить потерянные предметы.

"Когда я только создал его, я и подумать не мог, что кто-то захочет им воспользоваться, но мне стали звонить, и дело пошло в гору. Теперь меня отмечают в Facebook, и это не просто хобби, а общественная работа. Но я делаю это, потому что мне это нравится. Это прекрасное чувство — делать людей счастливыми и видеть их реакцию, когда они воссоединяются с чем-то, с чем у них есть эмоциональная связь. За эти годы у меня было много запоминающихся находок. Я не помню имен всех, но я знаю каждую историю", — рассказал британец.

Самым ярким событием для него стало воссоединение Джордана Дженкинса с потерянным кольцом, в котором находился прах его младшего брата Оуэна, на пляже Борнмута. Мальчик погиб в возрасте 12 лет в 2017 году, пытаясь спасти двух девочек, которые тонули. Даррен нашел драгоценность за десять минут поисков.

"Я не могу представить себе более эмоциональный подарок, чем этот. Женщина потеряла обручальные кольца своих покойных матери и бабушки во время купания и была так рада, что я нашел их. Мне не всегда сопутствует успех, и, отправляясь на поиски, я всегда стараюсь не слишком надеяться, иначе можно просто разочароваться", — добавил мужчина.

Мужчина получил кличку "Властелин колец" Фото: BNPS

Даррен вернул полицейскому Джейсону Кэмпбеллу его обручальное кольцо, которое он потерял в море во время отдыха в Пуле. Констебль целый час нырял на дно, пытаясь его найти, но потом был вынужден сдаться. Однако "Властелин колец" вычислил, когда будет отлив, то есть море будет максимально удалено, и отправился на место потери ночью, а через час нашел потерянную драгоценность.

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