"Тримайте це в собі": жінку зняли з рейсу через надмірне відвідування туалету (фото)

Джоанна Чіу розповіла, що залишила гроші на борту, а співробітник авіакомпанії відмовився оплатити її таксі до готелю. Жінка зазначила, що в неї був розлад шлунка, але вона йшла на поправку.

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Пасажирка Джоанна Чіу розкритикувала канадську авіакомпанію WestJet після того, як її зняли з одного з рейсів за надмірне відвідування туалету перед зльотом. Про це вона повідомила в X, раніше Twitter.

Інцидент трапився минулої п'ятниці, 9 лютого. Багато користувачів соцмереж зазначили, що бортпровідники авіакомпанії вчинили правильно.

"Мене щойно вигнали з рейсу @WestJet із Мексики, бо в мене був розлад шлунка і я занадто часто ходила до туалету перед зльотом. Не обіцяли ні готелю, ні нового заброньованого рейсу. В мене були ліки, і я йшла на поправку. Якщо вас нудить перед польотом, тримайте це в собі", — обурилася пасажирка.

Чіу планувала полетіти назад у своє рідне місто Ванкувер, що в Канаді, але не повідомила, із якого міста Мексики. Після того, як їй веліли покинути літак, схвильована жінка заявила, що залишила гроші на борту, а супервайзер WestJet відмовився оплатити її таксі до готелю за 20 хвилин їзди.

Після зустрічі з нібито агресивним контролером Чіу розридалася Фото: X (Twitter)

Після зустрічі з нібито агресивним контролером Чіу розридалася, після чого поговорила з іншим представником авіакомпанії.

"Вона була набагато люб'язнішою, але відмовилася дати мені посилання на бронювання мого нового рейсу. Вона сказала, щоб я просто повернулася в аеропорт завтра та запитала біля стійки. WestJet надіслала мені номер броні після того, як я неодноразово просила його в аеропорту. В підсумку я сіла в таксі, бо дуже боялася, що мене заарештують", — додала вона.

У неділю, 11 лютого, Чіу повідомила підписникам, що нарешті повернулася у Ванкувер.

"Якщо ви підете в туалет перед польотом, а стюардеса запитає, чи не захворіли ви, скажіть, що у вас просто маленький сечовий міхур", — порадила мешканка Канади.

Раніше Фокус повідомляв, що колишній пілот ВПС у 102 роки знову підняв винищувач у небо. Джек Геммінгс провів у повітрі близько 20 хвилин, пілотуючи літак часів Другої світової війни. Раніше чоловік уже виконував фігури вищого пілотажу заради збору коштів для гуманітарної авіакомпанії MAF.

Також стало відомо, що незадоволені пасажири почали громити аеропорт через скасування рейсу. Люди, які очікували на свій політ, напали на обслуговувальний персонал і завдали шкоди дорогому обладнанню. Їхній рейс затримали на цілу добу, а потім і зовсім скасували.