"Трохи заіржавів": колишній пілот ВПС у 102 роки знову підняв винищувач у небо (відео)

Джек Геммінгс провів у повітрі близько 20 хвилин, пілотуючи літак часів Другої світової війни. Раніше чоловік уже виконував фігури вищого пілотажу заради збору коштів для гуманітарної авіакомпанії MAF.

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У Великій Британії колишній командир Джек Геммінгс ескадрильї RAF (Королівські Військово-повітряні сили) у віці 102 років здійснив свій перший політ на літаку Spitfire часів Другої світової війни. Про це пише BBC News.

Британець був одним із першопрохідців Mission Aviation Fellowship (MAF) — найбільшої у світі гуманітарної авіакомпанії. Його двадцятихвилинний політ із лондонського аеродрому Біггін-Гілла в понеділок, 5 лютого, був покликаний привернути увагу громадськості та зібрати кошти на користь благодійної організації, одним із засновників якої він став 80 років тому.

Містер Хеммінгс із Хорама, Східний Сассекс (Англія), зазначив, що політ був чудовим, але дуже нерівним. У небі чоловік провів близько 20 хвилин.

"Управління було трохи важчим, ніж я очікував. Швидкість була вищою, ніж та, на якій я літав за часів служби у ВПС. Чесно кажучи, я відчував, що трохи заіржавів — не дивно, адже я і є заіржавілий. Забуваєш, скільки запобіжних заходів доводиться вживати", — розповів він.

У 1948 році Джек Геммінгс пілотував старенький літак Miles Gemini Фото: MAF

У 1948 році Джек Геммінгс пілотував старенький літак Miles Gemini з Кройдона до Найробі, розпочавши першу британську повітряну зйомку для оцінки гуманітарних потреб у центральній Африці. Ця 10-місячна місія допомогла відкрити MAF, яка сьогодні працює в більш ніж 25 країнах із низьким рівнем доходу, маючи у своєму розпорядженні парк зі 120 легких літаків.

Мета містера Геммінгса — привернути увагу громадськості та зібрати кошти. Він сказав, що ще не вирішив, як відзначатиме своє досягнення.

"Насмілюся припустити, що можна буде випити трохи якогось напою", — додав літній британець.

У свій 100-річний ювілей Геммінгс виконував фігури вищого пілотажу і зібрав на благодійність понад 40 000 фунтів (1,9 млн гривень).

Раніше Фокус повідомляв, що пенсіонерка залишила близько 60 млн гривень улюбленим тваринам замість дітей. Жінка на прізвище Лю змінила свою думку про спадщину, тому що діти не відвідували її і не доглядали за нею, коли вона хворіла. За її словами, вони рідко з нею спілкуються.

Також стало відомо, що бабуся виграла в лотерею завдяки своїм онукам. Гленда Ханікатт щовечора дотримувалася однієї й тієї самої простої стратегії гри. Нещодавно її спосіб приніс результат.