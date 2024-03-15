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Жінка дізналась, що успадковані від матері керамічні русалки коштують 300 тисяч

Керамічна русалка, аукціони, антикварні речі, спадок, курйози, мотлох, Велика Британія, фото
Фото: Cover Images | Антиквари оцінюють керамічних русалок орієнтовно в 300 тисяч гривень

У 2023 році британка почала наводити порядок у своєму будинку й вирішила виставити кераміку на відкритий аукціон.

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Пенсіонерка Енн Пінчер із Дарластона, що у Великій Британії, у 1950 році придбала у своїх друзів-антикварів вазу за символічну на той час суму в 25 фунтів (еквівалент 786 фунтів за нинішнім курсом), однак навіть не здогадувалась, скільки її покупка коштує насправді. Про цю неймовірну історію написало видання The Sun.

Після смерті Енн у 1995 році ваза перейшла у спадок до її доньки — Мерілін. Однак з часом раритетна річ заввишки 99 см та завширшки 62,5 см перетворилася на своєрідну комору, куди складали різний мотлох й навіть пари старих колготок, й, зрештою, вона взагалі опинилась на горищі.

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Коштує 19 тисяч гривень: куплена на барахолці ваза виявилась 100-річним артефактом

У 2023 році власниця почала наводити порядок у своєму будинку й вирішила виставити кераміку на відкритий аукціон.

"Протягом останніх пари років вона була накрита простирадлами та ковдрами в одній з кімнат. Шкода, що така красива річ захована від людських очей, адже її створили як об’єкт мистецтва, щоб усі роздивлялись", — зізнається Мерілін.

Як можна побачити на фото, ваза з барвистою емаллю має форму мушлі, яку ніби тримають на спинах дві розкішні русалки з густим золотистим волоссям. Виріб виготовлений керамічною компанією "Мінтон" у Сток-он-Тренті. До речі, схожий екземпляр експонувався на Великій виставці 1873 року в Лондоні.

Керамічна русалка, аукціони, антикварні речі, спадок, курйози, мотлох, Велика Британія, фото Fullscreen
Ваза з барвистою емаллю має форму мушлі, яку ніби тримають на спинах дві розкішні русалки з густим золотистим волоссям
Фото: Cover Images

"Мама обожнювала антикваріат та наповнила ним увесь будинок. Імовірно, вона заплатила невеликий задаток за цю вазу, а потім вже виплатила повну вартість, коли змогла це собі дозволити. Невідомо, як вона довезла вазу додому з антикварного магазину в Волсоллі. Напевно, кіньми", — сміється Мерілін.

Британка дуже сподівається, що керамічний шедевр придбає якийсь завзятий колекціонер чи, можливо, один із музеїв кераміки.

Лот піде з молотка на аукціоні Hansons Auctioneers 21 березня. Власниця очікує отримати за нього близько 6 тис. фунтів стерлінгів (орієнтовно 300 тис. грн).

Керамічна русалка, аукціони, антикварні речі, спадок, курйози, мотлох, Велика Британія, фото Fullscreen
Енн Пінчер придбала вазу за символічну суму в 25 фунтів
Фото: Cover Images

Нагадаємо, раніше Фокус писав про Джессіку Вінсент з Вірджинії, що у США, яка купила за чотири долари скляну вазу й продала її за $100 тисяч (3,7 млн грн). Спеціалісти з’ясували, що виріб є частиною серії Pennellate, розробленої Карлом Скарпою у 1940-х роках.

Крім того, 67-річна Сью Берд та її 57-річний брат Джонатан з Великої Британії знайшли величезну колекцію цінних прикрас у будинку своєї покійної матері Маргарет Гуд. Коштовності було виставлено на аукціон Richard Winterton Auctioneers: 30 лотів продали за 5410 фунтів стерлінгів.