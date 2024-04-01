Забезпечила себе до кінця життя: жінка отримала 23 мільйони за дешеву каблучку зі "скельцем"

Британка заснувала фірму вінтажних ювелірних прикрас і продовжує полювати за цікавими знахідками на блошиних ринках.

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Дивовижна історія трапилася з британкою Деброю Годдард, що живе у Твікенхемі. Жінка забезпечила себе до кінця життя завдяки випадковій знахідці на розпродажі, пише видання The Sun.

Дебра придбала каблучку зі "скляним діамантом" на блошиному ринку всього за 10 фунтів стерлінгів (близько 500 грн) й зберігала прикрасу в коробці. Однак після того, як її матір Джун Бойл стала жертвою шахрайства з боку родича й втратила всі заощадження, сім'я опинилася у скрутному становищі.

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Британка віднесла каблучку до ювеліра, щоб оцінити її вартість. Експерт був вражений, адже невиразне "скельце" виявилося справжнім діамантом вагою 26,27 карата. На аукціоні Sotheby's у 2019 році прикрасу продали за 470 тисяч фунтів (близько 23 мільйонів гривень) — з урахуванням витрат на торги.

"Коли ювелір повідомив, що це діамант, я була шокована. Цілу ніч просиділа, дивлячись на каблучку. Не знала, що робити. Видно, це кармічна відплата за погані речі, які сталися в нашому житті, і за те, що мою маму позбавили всього", — каже Дебра, порівнюючи цю ситуацію з відомим британським ситкомом "Тільки погані хлопці йдуть у рай", в якому один із героїв марив стати мільйонером.

Частину вторгованих грошей жінка вирішила витратити на гідний відпочинок та подарунки для своєї матері — від поїздок до Лас-Вегаса та Барбадосу до придбання розкішної шуби.

Сама ж Дебра й досі живе у скромному будинку у Твікенхемі.

"Гроші для мене не головне. Я працюю волонтером у благодійній організації для проблемних дітей. Написала книгу про цю пригоду. Якщо вона стане комерційно успішною, то хочу передати гроші для допомоги іншим", — ділиться планами Годдард.

Невиразне "скельце" виявилося справжнім діамантом вагою 26,27 карата Фото: The Sun

Британка навіть заснувала фірму вінтажних ювелірних прикрас і продовжує полювати за цікавими знахідками на блошиних ринках та гаражних розпродажах, сподіваючись на удачу.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що пенсіонерка Енн Пінчер із Дарластона, що у Великій Британії, у 1950 році придбала у своїх друзів-антикварів вазу за символічну на той час суму в 25 фунтів (еквівалент 786 фунтів за нинішнім курсом), однак навіть не здогадувалась, скільки її покупка коштує насправді.

Крім того, мисливець за скарбами Річард Брок зі Сомерсета знайшов найбільший золотий самородок на території Англії — "Hiro". Найближчим часом його спробують продати на аукціоні за неймовірну суму — 30 тисяч фунтів стерлінгів (близько 1,4 млн грн).