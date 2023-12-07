"Багатьох знудило": хлопець подарував коханій кулон із символічною рідиною всередині (фото)

Прикраса від "кривавого ювеліра" за 9 тисяч гривень у декого викликає огиду, але дівчина щаслива, що носить її біля серця.

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27-річна Даніела Манзано з Нью-Йорка, що в США, отримала вкрай оригінальний подарунок від свого бойфренда. Дівчина каже, що дуже щаслива, бо має унікальну можливість носити із собою "частинку коханого". Як з’ясувалося, ці слова варто сприймати цілком буквально, повідомляє SWNS.

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Даніела — прихильниця готичної естетики. Одного дня вона переглядала у мережі тематичні відео. На одному з роликів дівчина побачила роботи "кривавого ювеліра" — майстра, що виготовляє кулони з кров’ю. Згодом американка показала їх своєму коханому, 24-річному Ніколасу Ван Шорому, який живе у Солт-Лейк-Сіті (штат Юта, США). Той вирішив часу не гаяти й відразу зробив замовлення, яке коштувало йому 250 доларів (9,2 тис. грн).

"Я отримала кулон з його кров’ю у подарунок на день народження. Прикраса дуже гарна, але камера, на жаль, того не передає. І хоч у багатьох кров викликає нудоту, а дехто навіть відчуває огиду, та, як на мене, це дуже мило", — запевняє Даніела.

Ніколас попросив у дівчини подарувати йому такий самий кулон, але вона поки не готова, бо непритомніє, навіть коли робить щеплення від грипу.

Закохані поділилися деталями цієї історії на своїх сторінках в соціальних мережах, але далеко не всі їхні підписники відреагували на побачене адекватно. Манзано запевняє, що "нечутлива" до хейту, а ця прикраса стала її улюбленою.

Даніела Манзано отримала у подарунок кулон з кров'ю Фото: SWNS Даніела Манзано отримала у подарунок кулон з кров'ю Фото: SWNS

Нагадаємо, раніше Фокус писав про американку Керолайн Ріке, яка вирішила оригінально помститися колишньому бойфренду і з'явиться на його весіллі в білосніжній сукні, як у нареченої. Відповідний ролик вона опублікувала на своїй сторінці в TikTok, чим викликала бурхливу реакцію в трьох мільйонів підписників.

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