Помилково викинута на смітник обручка чудом повернулась до жінки (фото, відео)

Працівники станції сортування сміття отримали матеріали з камер відеоспостереження і завдяки цьому точно встановили, де саме могла бути втрачена прикраса.

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Працівники станції сортування відходів у Нью-Гемпширі (США) чудом знайшли діамантову обручку, яку місцева жителька помилково викинула на смітник за день до Дня подяки. Про це повідомляє місцеве інформаційне агентство WHDH.

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Американка у паніці зателефонувала на станцію й пояснила ситуацію.

"Вона надала нам детальні відомості: о котрій годині її чоловік викинув сміття, що було у сміттєвому пакеті, на якій машині він їхав", – розповідає Денніс Сенібальді, директор станції у Віндхемі.

Працівники служби даремно часу не гаяли. Вони отримали матеріали з камер відеоспостереження і завдяки цьому точно встановили, де саме могла бути втрачена прикраса.

"Ми змогли відстежити, коли її чоловік був тут, о котрій саме годині він викинув сміття та в який саме трейлер, бо ж на станції зберігається близько 20 т іншого непотребу", – пояснив Денніс.

Денніс Сенібальді, директор станції у Віндхемі Фото: WHDH

Після двогодинних пошуків обручка знайшлась.

Чоловік згадує, що відчував особливе піднесення, коли телефонував жінці, аби повідомити хорошу новину.

"Ми розмовляли з тією жінкою у середу, і вона була повністю розбита. А вже у п’ятницю, коли забирала віднайдену прикрасу, просто світилась від щастя. По-моєму, це прекрасне закінчення історії на День подяки", – каже він.

Станція сортування сміття у Віндхемі, США Фото: WHDH

Цікаво, що це далеко не перший випадок, коли станція сортування відходів знаходила втрачені обручки. Для Денніса Сенібальді та його команди це вже третя подібна історія за останні два роки.

"Ми державні службовці. Переконаний, що у цьому і полягає сенс державної служби", – додає він.

Помилково викинута на смітник обручка чудом повернулася до жінки

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 26-річну медсестру Каміллу Фарнбаєр з американського міста Солт-Лейк-Сіті, яка оригінально помстилася своєму колишньому чоловікові. Коханий кинув її після трагічної аварії. Жінка виставила свою діамантову обручку на продаж у Facebook Marketplace.

Крім того, ми розповідали, як у США співробітникам міжнародного аеропорту Піттсбурга вдалося повернути мандрівниці діамант, який відвалився від її каблучки в туалеті.