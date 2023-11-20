Кинув після аварії: зраджена дівчина оригінально помстилася колишньому чоловікові (фото)

Дівчина каже, що через травму, одержану внаслідок нещасного випадку, вона звільнилася з лікарні, де працювала медсестрою. А в лютому цьогоріч її покинув коханий.

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26-річна медсестра Камілла Фарнбаєр із американського міста Солт-Лейк-Сіті оригінально помстилася своєму колишньому чоловікові, який кинув її після трагічної аварії. Жінка виставила діамантову обручку (1,6 карата), яку він їй подарував, на продаж у Facebook Marketplace, а згодом розповіла про це на відео у TikTok.

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Дівчина каже, що через травму, одержану внаслідок нещасного випадку, вона звільнилася з лікарні, де працювала медсестрою. Коханий чоловік покинув її в лютому цьогоріч після двох років шлюбу. Щоб помститися йому, Камілла вирішила продати прикрасу, а одержані гроші направити на реабілітацію.

Втім, реакція TikTok-спільноти була абсолютно неочікуваною: незнайомі чоловіки в коментарях почали запрошувати Фарнбаєр на побачення.

"Агов, мене не цікавить каблучка, але хочу запросити тебе на каву. Що ти про це думаєш?" — запитав один із залицяльників у коментарях.

Інший запросив дівчину трохи розважитися разом.

"Привіт! Мені теж не треба твій перстень. Може, сходимо на танці в стилі кантрі? Ну й поговоримо про життя", — написав він.

Чоловіки в коментарях почали запрошувати Фарнбаєр на побачення Фото: instagram//camille.fahrnbauer

За словами Камілли, якби чоловіки були симпатичними та мали більш-менш пристойний вигляд, вона могла б і погодитися на зустріч десь у дуже публічному місті, але відразу запитала б: "Для кого ти шукав обручку на Facebook Marketplace?".

До слова, американці таки вдалося продати обручку чоловікові з Японії. Він зробив пропозицію своїй коханій.

"Було сумно прощатися з обручкою, але я відчула полегшення, наче камінь із плечей", — додає Камілла.

Камілла продала свою обручку чоловікові з Японії Фото: instagram//camille.fahrnbauer Діамантова обручка 1,6 карата Фото: instagram//camille.fahrnbauer

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