Має 2000 років: у Туреччині чоловік знайшов під своїм будинком підземне місто (фото)

Місцевий житель успадкував батьківський будинок, а під час розбирання сміття знайшов тунель. Чоловік мріє його відновити, щоб залишити майбутнім поколінням.

Related video

В Туреччині в Кайсері 57-річний Мустафа Халіджіоглу знайшов під своїм будинком 200-метрове підземне місто віком 2000 років. Воно має кілька рівнів, зʼєднаних тунелями. Про це пише турецьке видання Haber Turk.

Зазначається, що в регіоні колись існувало кілька підземних міст, але згодом, коли жителі почали їх покидати і оселятися на поверхні.

Важливо

Дивовижне відкриття: в Казахстані розкопали стародавню піраміду скіфо-сакського періоду (фото)

Власник землі, де розташована археологічна знахідка розповідає, що успадкував свій будинок після смерті батька — родичі поділили спадщину між собою, і він став власником батьківської садиби. Вона була дуже захаращеною, а під час розбирання сміття він знайшов елементи давніх будівель, далі почав все це розчищати і знайшов ціле стародавнє місто під землею.

"Ми не знали, що під будинком було підземне місто. Наша єдина мета — залишити про нас спадщину для майбутніх поколінь. Цей процес виснажив нас і матеріально, і морально, я сподіваюся, що наша держава підтримає нас у цьому плані. Ми працюємо тут власним капіталом. Ми хочемо, щоб туристи, які приїжджають сюди, бачили щось замість руїн. Я оцінюю, що підземне місто, в якому ми працюємо, займає 300 квадратних метрів. Усе це місце було сповнене бруду", — розповів Мустафа Халіджіоглу.

Нагадаємо, що в Єгипті розкопали вишукано прикрашену гробницю. Дослідники проаналізували останки скелета і змогли встановити, що писар Джехуті-імхат, якого поховали у знайденій гробниці, помер у молодому віці, лише у 25 років.

Раніше повідомлялося, що на археологічній ділянці знайшли зброю віком 31 тис. років. Вік цієї далекобійної зброї довгий час був предметом дискусій серед науковців.