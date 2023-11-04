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Технології та наука

Дивовижне відкриття: в Казахстані розкопали стародавню піраміду скіфо-сакського періоду (фото)

Бегази Дандибай, піраміда, мавзолей, поховання, археологія, археологи, знахідка, розкопки, річка, спільнота, культура, музей, Казахстан, Караганда, бронзовий вік
Фото: Dr. Aibar Kassenali | Казахстанські вчені виявили древню піраміду скіфо-сакського періоду

Знайдена піраміда належить до бронзового віку. Як вважають вчені, її могли побудувати для місцевого правителя в Андроновський період.

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У Карагандинській області Казахстану, археологи виявили стародавню піраміду скіфо-сакського періоду. Вчені вважають, що вона пов'язана з останнім правителем Андронівського періоду, пише Arkeonews.

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Піраміда, відома як мавзолей Караджартас, розташована на вершині пагорба з видом на річку Талди в Шетському районі Караганди. За словами доктора Айбара Кассеналі з Національного музею Республіки Казахстан, ця піраміда походить з бронзового віку, а саме з XIV-XII століть до нашої ери.

Як вважають вчені, її могли побудувати для місцевого правителя в Андроновський період. Цей період відзначався розвиненим розумінням мистецтва і багатими духовними віруваннями, про що свідчить будівництво такої масивної споруди в посушливому степовому регіоні.

Доктор Кассеналі порівнює долину річки Талди, де знайдено піраміду, з долиною Нілу в Єгипті, припускаючи, що вона використовувалася як місце поховання великих лідерів тих часів.

Бегази Дандибай, піраміда, мавзолей, поховання, археологія, археологи, знахідка, розкопки, річка, спільнота, культура, музей, Казахстан, Караганда, бронзовий вік Fullscreen
Як вважають вчені, її могли побудувати для місцевого правителя в Андроновський період
Фото: Dr. Aibar Kassenali

Ще захопливішим є зв'язок з пірамідальними поховальними спорудами, що згадуються в давніх історичних джерелах, пов'язаних зі скіфо-сакськими та ранніми бегази-дандибайськими спільнотами. Ступінчасті пірамідальні гробниці в Караджартасі можуть бути ранніми версіями цих споруд, натякаючи на багатий історичний гобелен.

Розкопки в регіоні також виявили поселення-протомісто, пов'язане з Бегази-Дандибаєвською культурою. Це поселення площею 15 гектарів існувало в той самий період, що й Троя 4 в Малій Азії, ранній мікенський період у Греції та розвинене Середнє царство в Єгипті. Воно може похвалитися стінами, спланованою мережею вулиць і системами збору води, що підкреслює передовий характер цієї стародавньої цивілізації.

Інтригує те, що представники Бегази-Дандибай, схоже, мають тісний зв'язок з прототюркською культурою, що походить від карасукської культури Південного Сибіру. Їхні поховальні камери з коридорами, що ведуть на схід сонця, відображають традиційні турецькі релігійні вірування.

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Керамічні посудини круглої форми, знайдені в могилах, символізують культурну спадкоємність у степовому середовищі, переходячи від скіфо-сакського періоду до пізніших архаїчних версій традиційних казанів, які зазвичай використовувалися тюркськими племенами.

Це відкриття не лише дає змогу зазирнути у захоплюючий період історії регіону, але й підкреслює багатство і складність давніх культур. Продовжуючи розкопувати і вивчати ці скарби минулого, ми отримуємо глибше розуміння світового історичного гобелена і його зв'язків із сьогоденням.

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