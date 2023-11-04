Дивовижне відкриття: в Казахстані розкопали стародавню піраміду скіфо-сакського періоду (фото)

Знайдена піраміда належить до бронзового віку. Як вважають вчені, її могли побудувати для місцевого правителя в Андроновський період.

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У Карагандинській області Казахстану, археологи виявили стародавню піраміду скіфо-сакського періоду. Вчені вважають, що вона пов'язана з останнім правителем Андронівського періоду, пише Arkeonews.

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Піраміда, відома як мавзолей Караджартас, розташована на вершині пагорба з видом на річку Талди в Шетському районі Караганди. За словами доктора Айбара Кассеналі з Національного музею Республіки Казахстан, ця піраміда походить з бронзового віку, а саме з XIV-XII століть до нашої ери.

Як вважають вчені, її могли побудувати для місцевого правителя в Андроновський період. Цей період відзначався розвиненим розумінням мистецтва і багатими духовними віруваннями, про що свідчить будівництво такої масивної споруди в посушливому степовому регіоні.

Доктор Кассеналі порівнює долину річки Талди, де знайдено піраміду, з долиною Нілу в Єгипті, припускаючи, що вона використовувалася як місце поховання великих лідерів тих часів.

Як вважають вчені, її могли побудувати для місцевого правителя в Андроновський період Фото: Dr. Aibar Kassenali

Ще захопливішим є зв'язок з пірамідальними поховальними спорудами, що згадуються в давніх історичних джерелах, пов'язаних зі скіфо-сакськими та ранніми бегази-дандибайськими спільнотами. Ступінчасті пірамідальні гробниці в Караджартасі можуть бути ранніми версіями цих споруд, натякаючи на багатий історичний гобелен.

Розкопки в регіоні також виявили поселення-протомісто, пов'язане з Бегази-Дандибаєвською культурою. Це поселення площею 15 гектарів існувало в той самий період, що й Троя 4 в Малій Азії, ранній мікенський період у Греції та розвинене Середнє царство в Єгипті. Воно може похвалитися стінами, спланованою мережею вулиць і системами збору води, що підкреслює передовий характер цієї стародавньої цивілізації.

Інтригує те, що представники Бегази-Дандибай, схоже, мають тісний зв'язок з прототюркською культурою, що походить від карасукської культури Південного Сибіру. Їхні поховальні камери з коридорами, що ведуть на схід сонця, відображають традиційні турецькі релігійні вірування.

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Керамічні посудини круглої форми, знайдені в могилах, символізують культурну спадкоємність у степовому середовищі, переходячи від скіфо-сакського періоду до пізніших архаїчних версій традиційних казанів, які зазвичай використовувалися тюркськими племенами.

Це відкриття не лише дає змогу зазирнути у захоплюючий період історії регіону, але й підкреслює багатство і складність давніх культур. Продовжуючи розкопувати і вивчати ці скарби минулого, ми отримуємо глибше розуміння світового історичного гобелена і його зв'язків із сьогоденням.

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