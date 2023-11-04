Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Технологии и наука

Удивительное открытие: в Казахстане раскопали древнюю пирамиду скифо-сакского периода (фото)

Бегазы Дандыбай, пирамида, мавзолей, захоронение, археология, археологи, находка, раскопки, река, сообщество, культура, музей, Казахстан, Караганда, бронзовый век
Фото: Dr. Aibar Kassenali | Казахстанские ученые обнаружили древнюю пирамиду скифо-сакского периода

Найденная пирамида относится к бронзовому веку. Как считают ученые, ее могли построить для местного правителя в Андроновский период.

Related video

В Карагандинской области Казахстана, археологи обнаружили древнюю пирамиду скифо-сакского периода. Ученые считают, что она связана с последним правителем Андроновского периода, пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Пирамида, известная как мавзолей Караджартас, расположена на вершине холма с видом на реку Талды в Шетском районе Караганды. По словам доктора Айбара Кассенали из Национального музея Республики Казахстан, эта пирамида происходит из бронзового века, а именно из XIV-XII веков до нашей эры.

Как считают ученые, ее могли построить для местного правителя в Андроновский период. Этот период отмечался развитым пониманием искусства и богатыми духовными верованиями, о чем свидетельствует строительство такого массивного сооружения в засушливом степном регионе.

Доктор Кассенали сравнивает долину реки Талды, где найдена пирамида, с долиной Нила в Египте, предполагая, что она использовалась как место захоронения великих лидеров тех времен.

Бегазы Дандыбай, пирамида, мавзолей, захоронение, археология, археологи, находка, раскопки, река, сообщество, культура, музей, Казахстан, Караганда, бронзовый век Fullscreen
Как считают ученые, ее могли построить для местного правителя в Андроновский период
Фото: Dr. Aibar Kassenali

Еще более захватывающей является связь с пирамидальными погребальными сооружениями, упоминаемыми в древних исторических источниках, связанных со скифо-сакскими и ранними бегазы-дандибайскими сообществами. Ступенчатые пирамидальные гробницы в Караджартасе могут быть ранними версиями этих сооружений, намекая на богатый исторический гобелен.

Раскопки в регионе также обнаружили поселение-протогород, связанное с Бегазы-Дандыбаевской культурой. Это поселение площадью 15 гектаров существовало в тот же период, что и Троя 4 в Малой Азии, ранний микенский период в Греции и развитое Среднее царство в Египте. Оно может похвастаться стенами, спланированной сетью улиц и системами сбора воды, что подчеркивает передовой характер этой древней цивилизации.

Интригует то, что представители Бегазы-Дандыбай, похоже, имеют тесную связь с прототюркской культурой, происходящей от карасукской культуры Южной Сибири. Их погребальные камеры с коридорами, ведущими на восход солнца, отражают традиционные турецкие религиозные верования.

Важно
Древние греки против египтян: какой народ первым начал возводить пирамиды (фото)

Керамические сосуды круглой формы, найденные в могилах, символизируют культурную преемственность в степной среде, переходя от скифо-сакского периода к более поздним архаичным версиям традиционных котлов, которые обычно использовались тюркскими племенами.

Это открытие не только позволяет заглянуть в увлекательный период истории региона, но и подчеркивает богатство и сложность древних культур. Продолжая раскапывать и изучать эти сокровища прошлого, мы получаем более глубокое понимание мирового исторического гобелена и его связей с настоящим.

Ранее Фокус писал о найденной в Шотландии дороге, которую уже назвали самой важной в истории.

А также мы рассказывали, что Великого Сфинкса могли создать не люди. Чтобы проверить основные теории, группа исследователей решила воссоздать условия, которые существовали около 4500 лет назад.