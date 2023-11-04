Удивительное открытие: в Казахстане раскопали древнюю пирамиду скифо-сакского периода (фото)

Найденная пирамида относится к бронзовому веку. Как считают ученые, ее могли построить для местного правителя в Андроновский период.

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В Карагандинской области Казахстана, археологи обнаружили древнюю пирамиду скифо-сакского периода. Ученые считают, что она связана с последним правителем Андроновского периода, пишет Arkeonews.

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Пирамида, известная как мавзолей Караджартас, расположена на вершине холма с видом на реку Талды в Шетском районе Караганды. По словам доктора Айбара Кассенали из Национального музея Республики Казахстан, эта пирамида происходит из бронзового века, а именно из XIV-XII веков до нашей эры.

Как считают ученые, ее могли построить для местного правителя в Андроновский период. Этот период отмечался развитым пониманием искусства и богатыми духовными верованиями, о чем свидетельствует строительство такого массивного сооружения в засушливом степном регионе.

Доктор Кассенали сравнивает долину реки Талды, где найдена пирамида, с долиной Нила в Египте, предполагая, что она использовалась как место захоронения великих лидеров тех времен.

Как считают ученые, ее могли построить для местного правителя в Андроновский период Фото: Dr. Aibar Kassenali

Еще более захватывающей является связь с пирамидальными погребальными сооружениями, упоминаемыми в древних исторических источниках, связанных со скифо-сакскими и ранними бегазы-дандибайскими сообществами. Ступенчатые пирамидальные гробницы в Караджартасе могут быть ранними версиями этих сооружений, намекая на богатый исторический гобелен.

Раскопки в регионе также обнаружили поселение-протогород, связанное с Бегазы-Дандыбаевской культурой. Это поселение площадью 15 гектаров существовало в тот же период, что и Троя 4 в Малой Азии, ранний микенский период в Греции и развитое Среднее царство в Египте. Оно может похвастаться стенами, спланированной сетью улиц и системами сбора воды, что подчеркивает передовой характер этой древней цивилизации.

Интригует то, что представители Бегазы-Дандыбай, похоже, имеют тесную связь с прототюркской культурой, происходящей от карасукской культуры Южной Сибири. Их погребальные камеры с коридорами, ведущими на восход солнца, отражают традиционные турецкие религиозные верования.

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Керамические сосуды круглой формы, найденные в могилах, символизируют культурную преемственность в степной среде, переходя от скифо-сакского периода к более поздним архаичным версиям традиционных котлов, которые обычно использовались тюркскими племенами.

Это открытие не только позволяет заглянуть в увлекательный период истории региона, но и подчеркивает богатство и сложность древних культур. Продолжая раскапывать и изучать эти сокровища прошлого, мы получаем более глубокое понимание мирового исторического гобелена и его связей с настоящим.

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