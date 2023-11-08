Имеет 2000 лет: в Турции мужчина нашел под своим домом подземный город (фото)

Местный житель унаследовал родительский дом, а во время разборки мусора нашел тоннель. Мужчина мечтает его восстановить, чтобы оставить будущим поколениям.

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В Турции в Кайсери 57-летний Мустафа Халиджиоглу нашел под своим домом 200-метровый подземный город возрастом 2000 лет. Он имеет несколько уровней, соединенных тоннелями. Об этом пишет турецкое издание Haber Turk.

Отмечается, что в регионе когда-то существовало несколько подземных городов, но впоследствии, когда жители начали их покидать и поселяться на поверхности.

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Владелец земли, где расположена археологическая находка рассказывает, что унаследовал свой дом после смерти отца — родственники поделили наследство между собой, и он стал владельцем отцовской усадьбы. Она была очень захламленной, а во время разборки мусора он нашел элементы древних построек, дальше начал все это расчищать и нашел целый древний город под землей.

"Мы не знали, что под домом был подземный город. Наша единственная цель — оставить о нас наследие для будущих поколений. Этот процесс истощил нас и материально, и морально, я надеюсь, что наше государство поддержит нас в этом плане. Мы работаем здесь собственным капиталом. Мы хотим, чтобы туристы, которые приезжают сюда, видели что-то вместо руин. Я оцениваю, что подземный город, в котором мы работаем, занимает 300 квадратных метров. Все это место было полно грязи", — рассказал Мустафа Халиджиоглу.

Напомним, что в Египте раскопали изысканно украшенную гробницу. Исследователи проанализировали останки скелета и смогли установить, что писарь Джехути-имхат, которого похоронили в найденной гробнице, умер в молодом возрасте, всего в 25 лет.

Ранее сообщалось, что на археологическом участке нашли оружие возрастом 31 тыс. лет. Возраст этого дальнобойного оружия долгое время был предметом дискуссий среди ученых.