Тайны писца фараонов: в Египте раскопали изысканно украшенную гробницу (фото)

Исследователи проанализировали останки скелета и смогли установить, что писарь Джехути-имхат, которого похоронили в найденной гробнице, умер в молодом возрасте, всего в 25 лет.

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Чешские египтологи сделали важное открытие в районе Абусира в Египте, обнаружив богато украшенную гробницу ранее неизвестной исторической фигуры, по имени Джехути-имхат. Джехути-имхат был важным фараонским писцом в Древнем Египте. Это открытие проливает свет на загадочного персонажа из истории Египта и предлагает увлекательный взгляд в прошлое, пишет GreekReporter.

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Археологическая миссия, возглавляемая факультетом литературы Карлова университета в Праге, нашла гробницу в Абусире, расположенном между Гизой и Саккарой на севере Египта. Это важная находка, поскольку она дает ценную информацию о жизни Джехути-имхата, который жил в первом тысячелетии до нашей эры.

Особенно интригует то, что писарь Джехути-имхат умер в молодом возрасте, всего в 25 лет. Благодаря глубокому анализу останков скелета исследователи смогли установить этот факт. Кроме того, они обнаружили, что он страдал тяжелой формой остеопороза — заболевания, которое со временем ослабляет кости. Эта информация дает нам представление о здоровье и образе жизни людей в Древнем Египте.

Погребальная камера Джехути-имхата содержит много сложных сцен и иероглифов Фото: Ministry of Tourism and Antiquities

Сама гробница украшена сложными сценами и иероглифами, предлагая богатый источник исторической информации. Профессор Мирослав Барта, директор Чешского института египтологии, описал гробницу как хорошо структурированную камеру, ведущую к погребальной комнате. Эта находка открывает новые пути для понимания исторических нарративов и традиций Древнего Египта, отмечают в Чешском институте египтологии.

Мостафа Вазири, генеральный секретарь Высшего совета древностей Египта, отметил важность этого открытия. Погребальная камера Джехути-имхата дополняет полотно истории Древнего Египта, рассказывая больше о людях и их обычаях той эпохи.

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В последние годы археологи сделали замечательные открытия гробниц в разных частях мира, как, например, 2600-летняя этрусская гробница в Вульчи, Италия. Эта гробница содержала хорошо сохранившиеся комнаты, наполненные ценными вещами и древними останками, проливающими свет на этрусскую культуру.

Эти открытия, в частности гробница Джехути-имхата, напоминают нам о важности археологии в разгадке тайн прошлого и расширении наших знаний о древних цивилизациях. Они открывают окно в историю и дают ценную информацию о жизни людей, живших в те далекие времена.

Ранее Фокус также рассказывал, что Великого Сфинкса могли создать не люди. Чтобы проверить основные теории, группа исследователей решила воссоздать условия, которые существовали около 4500 лет назад.