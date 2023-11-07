Таємниці писаря фараонів: в Єгипті розкопали вишукано прикрашену гробницю (фото)

Дослідники проаналізували останки скелета і змогли встановити, що писар Джехуті-імхат, якого поховали у знайденій гробниці, помер у молодому віці, лише у 25 років.

Related video

Чеські єгиптологи зробили важливе відкриття в районі Абусіра в Єгипті, виявивши багато прикрашену гробницю раніше невідомої історичної постаті, на ім'я Джехуті-імхат. Джехуті-імхат був важливим фараонським писарем у Стародавньому Єгипті. Це відкриття проливає світло на загадкового персонажа з історії Єгипту і пропонує захопливий погляд у минуле, пише GreekReporter.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Археологічна місія, очолювана факультетом літератури Карлового університету в Празі, знайшла гробницю в Абусірі, що розташований між Гізою та Саккарою на півночі Єгипту. Це важлива знахідка, оскільки вона дає цінну інформацію про життя Джехуті-імхата, який жив у першому тисячолітті до нашої ери.

Особливо інтригує те, що писар Джехуті-імхат помер у молодому віці, лише у 25 років. Завдяки глибокому аналізу останків скелета дослідники змогли встановити цей факт. Крім того, вони виявили, що він страждав на важку форму остеопорозу — захворювання, яке з часом послаблює кістки. Ця інформація дає нам уявлення про здоров'я та спосіб життя людей у Стародавньому Єгипті.

Поховальна камера Джехуті-імхата містить багато складних сцен та ієрогліфів Фото: Ministry of Tourism and Antiquities

Сама гробниця прикрашена складними сценами та ієрогліфами, пропонуючи багате джерело історичної інформації. Професор Мирослав Барта, директор Чеського інституту єгиптології, описав гробницю як добре структуровану камеру, що веде до поховальної кімнати. Ця знахідка відкриває нові шляхи для розуміння історичних наративів і традицій Стародавнього Єгипту, зазначають у Чеському інституті єгиптології.

Мостафа Вазірі, генеральний секретар Вищої ради старожитностей Єгипту, наголосив на важливості цього відкриття. Поховальна камера Джехуті-імхата доповнює полотно історії Стародавнього Єгипту, розповідаючи більше про людей та їхні звичаї тієї епохи.

Важливо

Стародавні греки проти єгиптян: який народ першим почав зводити піраміди (фото)

В останні роки археологи зробили чудові відкриття гробниць у різних частинах світу, як, наприклад, 2600-річна етруська гробниця у Вульчі, Італія. Ця гробниця містила добре збережені кімнати, наповнені цінними речами та стародавніми останками, що проливають світло на етруську культуру.

Ці відкриття, зокрема гробниця Джехуті-імхата, нагадують нам про важливість археології в розгадці таємниць минулого і розширенні наших знань про стародавні цивілізації. Вони відчиняють вікно в історію і дають цінну інформацію про життя людей, які жили в ті далекі часи.

Раніше Фокус також розповідав, що Великого Сфінкса могли створити не люди. Щоб перевірити основні теорії, група дослідників вирішила відтворити умови, які існували близько 4500 років тому.