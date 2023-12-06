Дівчина вийшла заміж за свого вітчима і стала багатодітною матір'ю (фото)

Крісті називає свого чоловіка спорідненою душею, а рішення одружитися з ним – найкращим у житті.

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Американка Крісті з Флориди (США) вийшла заміж за свого вітчима та називає це рішення найкращим у житті. Дівчина запевняє, що була повнолітньою, коли вони познайомилися, і офіційно не перебувала під опікунством чоловіка. Відверте зізнання блогерка зробила в одному з відео на своїй сторінці у TikTok.

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"Вийти заміж за свого вітчима було найкращим рішенням, яке я коли-небудь ухвалювала", – підписала ролик вона.

На опублікованих кадрах показана урочиста церемонія одруження, що нагадує типове "весілля у Вегасі". Молодята одягненні у звичайний одяг – майки, джинси та футболки, а серед гостей лише пара свідків.

У наступних роликах Крісті прояснила кілька речей про те, як складалися її стосунки з вітчимом. Зокрема, вона запевнила, що досі підтримує нормальні стосунки зі своєю матір’ю, попри те, що вийшла заміж за її колишнього.

Про першу свою вагітність американка дізналась на медовому місяці, а зараз щасливе подружжя виховує уже трьох дітей. Крісті називає свого чоловіка "спорідненою душею".

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У коментарях користувачі TikTok діляться своїми думками щодо такого незвичного союзу. Їхні реакції переважно гостро негативні.

"Розбити серце матері – це найбільший біль", "Ти, мабуть, насправді ненавидиш свою маму, якщо таке зробила", "У мене, чесно кажучи, навіть немає слів, щоб описати свою огиду", "Відвисла щелепа", "Будь ласка, скажіть мені, що я не єдиний, кому довелося прочитати це двічі", "У світі 7 мільярдів людей. Чому?", "Я сумую за днями, коли існували таємниці", – пишуть вони.

Коментарі користувачів мережі Фото: tiktok.com/@christywho_

Нагадаємо, раніше Фокус писав про молоду пару з Індії, яка одружилася у рейсовому потязі, що курсував з Бенгалії у Джарханд. Один із випадкових гостей урочистої події зняв церемонію на камеру свого телефона. Це відео потрапило у соціальні мережі та завірусилося.

Також стало відомо, що дівчина вийшла заміж за колишнього зведеного брата. Пара, яка в дитинстві постійно сварилася, знову зустрілася на вечірці через 10 років після розлучення батьків і помітила, що між ними проскочила іскра.