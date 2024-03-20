Став мільйонером: чоловік знайшов на городі рекордний золотий самородок (фото)

Власник унікальної знахідки планує виставити її на аукціон, а вторговані гроші розділити з власником землі.

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Мисливець за скарбами Річард Брок зі Сомерсета знайшов найбільший золотий самородок на території Англії — "Hiro". Найближчим часом його спробують продати на аукціоні за неймовірну суму — 30 тисяч фунтів стерлінгів (близько 1,4 млн грн), пише видання Daily Mail.

67-річний Річард приєднався до експедиції з пошуку скарбів на сільськогосподарських угіддях Shropshire Hills, що за три з половиною години їзди від його будинку. Коли чоловік прибув на місце, то помітив, що його металошукач несправний. Тож йому довелось використовувати застарілу модель, що ледве працювала.

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Попри усі технічні труднощі, досвідчений мисливець за скарбами всього за лічені хвилини виявив величезний золотий самородок вагою 64,8 грама, закопаний на глибині кількох сантиметрів. Знавці кажуть, що на тому місці, де був знайдений коштовний метал, раніше пролягала дорога із залізничними коліями.

"Я приїхав пізно і провів там лише кілька хвилин, хоча експедиція мала тривати цілий день. Не міг повірити на свою удачу! Пристрій, який я використовував, був дуже старим й працював з перебоями. Це зайвий раз доводить, що не має значення, яке обладнання ви використовуєте" — поділився враженнями Річард, батько чотирьох дітей.

Власник унікальної знахідки планує виставити її на аукціон, що розпочався 15 березня й триватиме до 1 квітня, а вторговані гроші розділити з власником землі.

Річард Брок знайшов найбільший золотий самородок на території Англії Фото: SWNS Річард Брок знайшов найбільший золотий самородок на території Англії Фото: SWNS

Очікується, що "Hiro" зацікавить багатьох колекціонерів та принесе щонайменше 30 тисяч фунтів (близько 1,4 млн грн).

"Ми очікуємо побачити ажіотаж довкола цього лоту, бо це рідкісна можливість придбати золотий самородок", — каже аукціоніст Бен Джонс.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що під час ремонтних робіт на території садиби XVI століття Burghley House у Пітерборо (Велика Британія) будівельники знайшли дві частини мармурової статуї, яка, за оцінками фахівців, датується 1-2 століття нашої ери.

Крім того, 30-річний фермер Флоріан Шмід з австрійського містечка Доберсберг зробив по-справжньому сенсаційне відкриття під час ремонтних робіт у своєму будинку. Доступ до таємного підземелля був ретельно замаскований, тому ніхто і не підозрював про його існування впродовж цілих століть.