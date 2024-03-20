Стал миллионером: мужчина нашел на огороде рекордный золотой самородок (фото)

Владелец уникальной находки планирует выставить ее на аукцион, а вырученные деньги разделить с владельцем земли.

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Охотник за сокровищами Ричард Брок из Сомерсета нашел самый большой золотой самородок на территории Англии — "Hiro". В ближайшее время его попытаются продать на аукционе за невероятную сумму — 30 тысяч фунтов стерлингов (около 1,4 млн грн), пишет издание Daily Mail.

67-летний Ричард присоединился к экспедиции по поиску сокровищ на сельскохозяйственных угодьях Shropshire Hills, что в трех с половиной часах езды от его дома. Когда мужчина прибыл на место, то заметил, что его металлоискатель неисправен. Поэтому ему пришлось использовать устаревшую модель, которая едва работала.

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Несмотря на все технические трудности, опытный охотник за сокровищами всего за считанные минуты обнаружил огромный золотой самородок весом 64,8 грамма, закопанный на глубине в несколько сантиметров. Знатоки говорят, что на том месте, где был найден ценный металл, раньше пролегала дорога с железнодорожными путями.

"Я приехал поздно и провел там всего несколько минут, хотя экспедиция должна была длиться целый день. Не мог поверить в свою удачу! Устройство, которое я использовал, было очень старым и работало с перебоями. Это лишний раз доказывает, что не имеет значения, какое оборудование вы используете" — поделился впечатлениями Ричард, отец четверых детей.

Владелец уникальной находки планирует выставить ее на аукцион, который начался 15 марта и продлится до 1 апреля, а вырученные деньги разделить с владельцем земли.

Ричард Брок нашел самый большой золотой самородок на территории Англии Фото: SWNS Ричард Брок нашел самый большой золотой самородок на территории Англии Фото: SWNS

Ожидается, что "Hiro" заинтересует многих коллекционеров и принесет не менее 30 тысяч фунтов (около 1,4 млн грн).

"Мы ожидаем увидеть ажиотаж вокруг лота, ведь это редкая возможность приобрести золотой самородок", — говорит аукционист Бен Джонс.

Напомним, ранее Фокус писал, что во время ремонтных работ на территории усадьбы XVI века Burghley House в Питерборо (Великобритания) строители нашли две части мраморной статуи, которая, по оценкам специалистов, датируется 1-2 веком нашей эры.

Кроме того, 30-летний фермер Флориан Шмид из австрийского городка Доберсберг сделал по-настоящему сенсационное открытие во время ремонтных работ в своем доме. Доступ к тайному подземелью был тщательно замаскирован, поэтому никто и не подозревал о его существовании на протяжении целых веков.