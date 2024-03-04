Сенсационное открытие: фермер нашел в доме комнату, "застыгшую" в средних веках (фото)

Доступ к подземелью был тщательно замаскирован, поэтому никто и не подозревал о его существовании на протяжении целых веков.

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30-летний фермер Флориан Шмид из австрийского городка Доберсберг сделал по-настоящему сенсационное открытие во время проведения ремонтных работ в своем доме. Подробнее об этом пишет издание Bild.

Шмид долбил бетонный пол, когда вдруг появилась глубокая щель. Мужчина решил разобраться, что же на самом деле находится под перекрытием, и обратился к спелеологам и представителям федерального ведомства по охране памятников Австрии.

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Усилия специалистов не были напрасными — под домом фермера оказалась разветвленная сеть средневековых подземных переходов длиной 16 метров.

"Я долбил бетон, когда вдруг оказался одной ногой в дыре. Как выяснилось потом, это была не просто яма: на глубине 1,70 метра открылся таинственный проход", — вспоминает фермер.

По словам руководителя исследовательской группы Йозефа Вайхенбергера, сводчатые тоннели оборудованы 15 нишами для светильников и предназначались для укрытия местных жителей во время нападений разбойников в Средневековье. Доступ к подземелью был тщательно замаскирован, поэтому никто и не подозревал о его существовании на протяжении целых веков.

Чтобы в полной мере оценить масштабы сенсационного памятника истории и архитектуры, нужно было попасть внутрь, сперва откачав воду, которая заполняла все ходы.

Под зданием фермера оказалась разветвленная сеть средневековых подземных переходов длиной 16 метров. Фото: Landesverein für Höhlenkunde Под зданием фермера оказалась разветвленная сеть средневековых подземных переходов длиной 16 метров. Фото: Landesverein für Höhlenkunde

Вайхенбергер уверяет, что подобных подземных комплексов зафиксировано менее 50 по всей территории Нижней Австрии.

Вероятно, в ближайшем будущем будет создан безопасный вход для посетителей, ведь Флориан Шмид заинтересован в сохранении и популяризации уникального памятника истории родного края. По его словам, эта находка — достойна внимания не только австрийцев, но и туристов со всего мира.

Напомним, ранее Фокус писал, что супруги из Великобритании сделали невероятное открытие во время весенних работ в своем саду. Женщина, которую зовут Бэкс, вместе со своим мужем решили перекопать свой приусадебный участок и вдруг наткнулись на массивную каменную плиту. Заинтригованные находкой, они раскопали почву вокруг и увидели вход в подземный тоннель.

Кроме того, Мэри Роуз Янг из английского графства Глостершир не может продать свой дом из-за его слишком яркого оформления. По словам женщины, покупатели просто убегают, когда видят ее эпатажные интерьеры.