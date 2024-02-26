Дом стоимостью $316 тысяч невозможно продать из-за "безвкусицы" предыдущих хозяев (фото)

Хозяйка отказывается что-то менять. Она до сих пор живет и работает там, регулярно публикуя новые фото в Instagram.

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Мэри Роуз Янг из графства Глостершир, что в Великобритании, не может продать свой дом из-за его слишком яркого оформления. По словам женщины, покупатели просто убегают, когда видят эпатажные интерьеры. Об этом пишет издание Mirror.

Мэри, которая профессионально занимается гончарством, приобрела этот коттедж в 1987 году всего за 30 тысяч фунтов стерлингов, чтобы разместить там собственную мастерскую и галерею. Со временем творческая хозяйка так задекорировала интерьеры, что остался "только дюйм белой краски".

Впрочем, художественные эксперименты имели и обратный эффект. В 2014 году Роуз Янг вместе со своим мужем Филом Батчером решили продать дом, чтобы открыть бутик-отель. Агенты по недвижимости тогда оценили его стоимость минимум в 250 тысяч фунтов стерлингов (316 тысяч долларов), однако красочный декор отпугивал всех потенциальных покупателей.

Агенты по недвижимости тогда оценили его стоимость минимум в 250 тысяч фунтов стерлингов (316 тысяч долларов). Фото: Instagram

Несмотря на это, Мэри отказалась что-то менять. Она до сих пор живет и работает там, регулярно публикуя новые фото в Instagram.

"Агенты по недвижимости были в отчаянии. Я могла бы закрасить свои работы, но не захотела, потому что люблю этот дом, и он действительно работает на меня. Живем здесь с мужем, словно двое детей в кукольном домике", — говорит британка.

Когда мечты о собственном отеле развеялись, Роуз Янг решила направить свой творческий порыв в новое оформление дома, превратив его в сплошную ярко-розовую картину.

"Я перестала замечать, насколько мой дом яркий, ведь живу здесь уже давно. Многие люди стесняются и отмалчиваются, увидев отделку, но правильной реакцией должен быть смех. Хочу, чтобы люди почувствовали себя здесь как дети в магазине конфет", — добавляет она.

Несмотря на коммерческие трудности, этот необычный дом до сих пор остается любимым местом для творчества и вдохновения для своей хозяйки, а его экстравагантный вид продолжает привлекать внимание и вызывать удивление у многочисленных посетителей.

Несмотря на коммерческие трудности, этот необычный дом до сих пор остается любимым местом для творчества и вдохновения для своей хозяйки. Фото: Instagram Несмотря на коммерческие трудности, этот необычный дом до сих пор остается любимым местом для творчества и вдохновения для своей хозяйки. Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал о дизайнере интерьеров Луизе из Великобритании, которой удалось сделать из худшего дома на улице уютный семейный уголок. Сейчас помещение выглядит, словно со страниц модных журналов. По словам британки, пришлось существенно видоизменить мансардное помещение, обустроить подогрев пола, а также детально продумать разводку для электроприборов и освещения.

Кроме того, мы показывали дом с двумя спальнями в штате Мичиган (США), который стал магнитом для покупателей после того, как его выставили на продажу всего за 1 доллар.