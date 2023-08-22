"Самый дешевый в мире": дом с двумя спальнями выставлен на продажу всего за доллар (фото)

В последние годы дом пустовал и за это время здание изрядно обветшало. В настоящее время в нем практически ничего нет, кроме нескольких шкафов и старой сантехники.

Related video

Дом с двумя спальнями в штате Мичиган (США) получил широкую известность после того, как был выставлен на продажу всего за 1 доллар. Однако он еще не готов к переезду новых владельцев. Об этом пишет Daily Star.

Дом 1956 года постройки площадью 724 кв. фута был приобретен нынешним владельцем за 32 400 долларов в 2004 году.

Жилье с двумя спальнями в Понтиаке, штат Мичиган, был выставлен на продажу во вторник (15 августа) всего за один доллар США агентом Крисом Хьюбелом, который утверждает, что благодаря низкой цене он привлек к себе большое внимание.

"Что касается откликов, то мне поступили сотни телефонных звонков, сотни сообщений, сотни электронных писем", — рассказал Хьюбел в интервью Insider, добавив, что его телефон "не перестает звонить".

В последние годы дом пустовал и за это время здание изрядно обветшало Фото: zillow

Владелица дома с момента покупки в основном сдавала жилье арендаторам, а в 2011 г. попыталась продать дом за 10 000 долларов. Теперь здание вновь выставлено на продажу за гораздо меньшую сумму, и, согласно объявлению Хьюбел, он может стать "самым дешевым в мире".

Однако есть одна загвоздка. В последние годы дом пустовал и за это время здание изрядно обветшало. В настоящее время в нем практически ничего нет, кроме нескольких шкафов и старой сантехники, а также облупившейся краски и слоя пыли на многих поверхностях.

Для того чтобы сделать его пригодным для проживания, потребуется переделка, но Хьюбел считает, что это стоит того, и полагает, что инвесторы, возможно, даже смогут извлечь из этого прибыль.

"Я бы сказал, что для тех, кто выполняет работы самостоятельно, это можно сделать примерно за 25 тысяч долларов", — продолжил агент.

В настоящее время в нем практически ничего нет, кроме нескольких шкафов и старой сантехники Фото: zillow

Мужчина добавил, что отремонтировав здание можно выручить до 120 тысяч долларов. Издание отмечает, что это может показаться выгодным предложением, но вряд ли дом будет продан за такую низкую цену.

"У меня было много людей, которые просто думали, что они действительно собираются купить его за доллар. А затем любой инвестор понимает, что вся идея заключается в том, что мы принимаем предложения и выбираем наиболее выгодное предложение. Я вынашивал идею выставить дом на продажу за доллар в течение нескольких лет, и действительно, нужно иметь такую связь с клиентом, чтобы он доверил тебе сделать что-то подобное", — сказал Хьюбел.

Риелтор ожидает, что дом будет продан примерно за 39 500 долларов.

Ранее Фокус сообщал, что мэр не может купить дом в городе, которым она руководит. Наташа Салонен стала первой женщиной-мэром Уилмота в октябре прошлого года, получив более 60% голосов избирателей. Женщина до сих пор выплачивает студенческие кредиты.

Также стало известно, что женщина переехала в дом на краю скалы, который упадет в море через 10 лет. Перед получением ключей Энджи Уилсон была предупреждена о надвигающейся угрозе. Однако женщина просто влюбилась в прекрасный вид на море и уютный переулок. Она заявила, что решила рискнуть, поскольку "не может жить вечно".