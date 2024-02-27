Почти бесплатно: выставлен на продажу "самый дешевый дом" в Великобритании (фото)

По словам экспертов, это прекрасная возможность почти даром приобрести недвижимость в живописной местности Уэльса.

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В живописной долине Верхний Дуле в Уэльсе выставлен на продажу "самый дешевый дом" в Великобритании. Его начальная цена составляет 0 фунтов стерлингов. Об этом пишет издание The Sun.

Заброшенный дом площадью около 60 квадратных метров находится на окраине национального парка Bannau Brycheiniog неподалеку от автотрассы А4109.

Вокруг него — живописная природа и холмы. Однако само жилье находится в ужасном состоянии: найти входную дверь практически невозможно, ведь дом полностью зарос кустарниками и деревьями.

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Аукционистам пришлось прорубать ветки, чтобы добраться на территорию. Все, на что они решились — это открыть дверь. Никто не рискнул зайти внутрь из-за аварийного состояния конструкции.

"Мы предупреждаем потенциальных покупателей не заходить внутрь из-за опасности для жизни. Здание фактически разрушается на глазах", — рассказал представитель аукционного дома Paul Fosh Auctions Шон Ропер.

Он отметил, что начальная цена в 0 фунтов должна привлечь внимание покупателей к возможности приобрести жилье за символическую сумму.

"Учитывая состояние дома, в конце концов его можно будет купить за несколько фунтов. Все будет зависеть от того, сколько именно покупатели готовы заплатить", — добавил Ропер.

Заброшенный дом площадью около 60 квадратных метров находится на окраине национального парка Bannau Brycheiniog. Фото: Paul Fosh Auctions

По словам эксперта, несмотря на полную запущенность, это прекрасная возможность почти даром приобрести недвижимость в живописной местности Уэльса.

К слову, аукцион продлится с 5 до 7 марта.

Вместе с тем, риелтора рекомендуют участникам торгов тщательно осмотреть объект и реалистично оценить все риски, прежде чем участвовать в аукционе, ведь есть большая вероятность того, что ожидания не будут соответствовать реальности.

Жилье находится в ужасном состоянии: найти входную дверь практически невозможно, ведь дом полностью зарос кустарниками и деревьями. Фото: Paul Fosh Auctions Жилье находится в ужасном состоянии: найти входную дверь практически невозможно, ведь дом полностью зарос кустарниками и деревьями. Фото: Paul Fosh Auctions

Напомним, ранее Фокус писал, что супруги из Великобритании купили за 150 тысяч фунтов полуразрушенный дом в ужасном состоянии, чтобы самостоятельно заняться его ремонтом и реконструкцией. Теперь их жилье оценивается вдвое дороже первоначальной цены.

Кроме того, мы показывали дом с двумя спальнями в штате Мичиган (США), который стал магнитом для покупателей после того, как его выставили на продажу всего за 1 доллар.