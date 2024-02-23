Ремонт своими руками: "худший дом на улице" благодаря новым хозяевам вдвое вырос в цене

В течение 9 лет супруги ремонтировали дом, выполнив значительную часть работ без привлечения профессиональных мастеров.

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Супруги из Великобритании купили за 150 тысяч фунтов полуразрушенный дом в ужасном состоянии, чтобы самостоятельно заняться его ремонтом и реконструкцией. Теперь их жилье оценивается вдвое дороже первоначальной цены, пишет Daily Star.

37-летняя Лиззи Уильямс и ее 40-летний муж Фил приобрели дом в городе Сент-Олбанс в июне 2014 года. По словам хозяев, это был "худший дом на улице" — за четыре года там никто не жил, поэтому в потолке появилась дыры, а туалет на первом этаже покрылся плесенью.

В течение девяти лет супруги ремонтировали здание, выполнив значительную часть работ собственноручно. По их подсчетам, обновление сантехники и электропроводки без привлечения сторонних мастеров позволило сэкономить около 200 тысяч фунтов стерлингов.

37-летняя Лиззи Уильямс и ее 40-летний муж Фил приобрели дом в городе Сент-Олбанс в июне 2014 года. Фото: Lizzy Williams

В доме также поменяли крышу, установили новую кухню, обустроили бассейн на заднем дворе и даже возвели дополнительную пристройку. Все работы были завершены в сентябре прошлого года.

По словам пары, на капитальный ремонт ушло около 150 тысяч фунтов. Часть этой суммы — это их собственные сбережения, а остальное пришлось взять в долг.

В течение девяти лет супруги ремонтировали здание, выполнив значительную часть работ собственноручно. Фото: Lizzy Williams В течение девяти лет супруги ремонтировали здание, выполнив значительную часть работ собственноручно. Фото: Lizzy Williams

"Это уже совсем не тот дом, который мы покупали. Пришлось проложить новые коммуникации, организовать пространство вокруг, которое раньше не использовалось. Теперь, заходя на кухню, вы бы ее не узнали!" — говорит Лиззи.

Стоимость дома супругов удвоилась по сравнению с первоначальной ценой покупки. Фото: Lizzy Williams Стоимость дома супругов удвоилась по сравнению с первоначальной ценой покупки. Фото: Lizzy Williams

Женщина в восторг и от оригинальных "фишек" интерьера, в частности скамейки в душевой и телевизора в ванной. Такие детали, по ее мнению, делают дом по-настоящему неповторимым.

"Фил полагался на друзей и семью, чтобы они подсказывали нам, как действовать в той или иной ситуации. Мы вложили свое сердце и душу в этот дом, а тот факт, что многие ремонтные работы пришлось выполнить собственноручно, делает его по-настоящему особенным", — добавляет хозяйка.

Как результат, стоимость дома супругов удвоилась по сравнению с первоначальной ценой.

На капитальный ремонт дома ушло около 150 тысяч фунтов. Фото: Lizzy Williams

Напомним, ранее Фокус писал о дизайнере интерьеров Луизе из Великобритании, которой удалось сделать из худшего дома на улице уютный семейный уголок. Сейчас помещение выглядит, словно со страниц модных журналов. По словам британки, пришлось существенно видоизменить мансардное помещение, обустроить подогрев пола, а также детально продумать разводку для электроприборов и освещения.

Кроме того, мы показывали дом с двумя спальнями в штате Мичиган (США), который стал магнитом для покупателей после того, как его выставили на продажу всего за 1 доллар.