Дівчинка вкрала мамині коштовності вартістю $140 тисяч й продала людям за копійки (фото)

Розслідування показало, що дитина взяла прикраси з дому, щоб отримати трохи кишенькових грошей на дрібні витрати.

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Дівчинка-підліток вкрала і продала ювелірні прикраси своєї матері вартістю один мільйон юанів (еквівалент 140 тисяч доларів США) всього за 60 юанів або $8 доларів, щоб купити шпильки для губ та сережки. Про це пише видання SCMP.

Курйозний випадок стався у Шанхаї (Китай). Мати на прізвище Ван випадково дізналася, що її дочка-підліток за копійки розпродає її прикраси вартістю близько мільйона юанів.

Серед викрадених коштовностей є нефритові браслети, намиста та інші вироби Фото: Handout

Жінка негайно повідомила про це у відділок поліції. Розслідування показало, що дитина взяла прикраси з дому, щоб отримати трохи кишенькових грошей на дрібні витрати.

На кадрах, які стали популярними в інтернеті, можна побачити, що серед викрадених коштовностей є нефритові браслети, намиста та інші вироби з дорогоцінним камінням.

Цей випадок спровокував бурхливі дебати в соціальних мережах про виховання дітей.

Дитина взяла прикраси з дому, щоб отримати трохи кишенькових грошей Фото: Handout

Нагадаємо, 7-річна Емурі Джонсон зі Скоттсборо (штат Алабама, США) вирішила відкрити лимонадний кіоск, щоб зібрати гроші на надгробок для своєї покійної матері Карлі Борднер, яка померла минулого місяця у віці 29 років. Ця ініціатива привернула увагу громадськості та стала вірусною у соціальних мережах.

Крім того, 13-річну дівчинку, викрадену в Техасі, врятували у Каліфорнії, коли перехожі помітили, що вона тримає в руках записку з написом "Допоможіть мені!". За даними прокуратури США, у разі винесення обвинувального вироку підозрюваному загрожує довічне ув'язнення.