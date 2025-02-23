Дурний та небезпечний: поліція затримала чоловіка з дивними "знаряддями злочину" (фото, відео)

Британська поліція швидко вийшла на слід грабіжника, який залишив "знаряддя злочину" на двох місцях події. Це були звичайний кухонний ніж для нарізання хліба та рожевий дитячий водний пістолет.

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Британська поліція затримала 42-річного мешканця графства Вілтшир Тімоті Купера за дві спроби пограбування магазинів, які завершилися для нього повним провалом, а також дозволили вийти на підозрюваного. Про це йдеться в повідомленні пресслужби поліції.

Правоохоронці повідомляють, що Купер намагався двічі пограбувати місцеві магазини, однак зазнав невдачі. 18 лютого 2024 року чоловік увійшов до місцевого готелю в масці та вимагав кошти від адміністратора, та той почав захищатися від грабіжника, який після нетривалої сутички втік з місця події.

Поліція знайшла на місці дивний предмет, захований у пакеті, який за формою нагадував пістолет. А під час огляду виявилося, що Купер погрожував працівнику готелю дитячим рожевим пістолетом, який пускає мильні бульбашки.

Через пів року, 24 серпня 2024, Купер спробував здійснити одне пограбування, використовуючи подібну стратегію. Однак замість "пістолета" злочинець вирішив використати ніж для нарізання хліба, загорнутого у темний пакет.

Купер використав водяний пістолет при першій спробі грабунку (фото: wiltshire.police.uk) Вдруге Купер використав ніж для нарізання хліба (фото: wiltshire.police.uk)

Та коли чоловік разом зі спільником увірвалися до магазину ювелірних виробів, власник почав чинити активний спротив і двоє горе-злодіїв дуже швидко покинули місце злочину. Завдяки залишеним доказам на місцях злочину, поліція швидко вийшла на Тімоті Купера, якого затримала вже незабаром.

На допитах чоловік зізнався у своїх злочинах повністю. Вже в лютому цього року суд призначив Куперу покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 6 років і 3 місяців.

Тімоті Купер проведе за ґратами 6 років і 3 місяці (фото: wiltshire.police.uk)

У поліції Вітлшира кажуть, що змогли запобігти серійним нападам засудженого, адже безсумнівно, що злочинець є надзвичайно небезпечним і може становити серйозну проблему для британських громадян.

"Купер — небезпечна людина, яка чекала, поки в обох приміщеннях запанує тиша, перш ніж увійти й вимагати гроші. Він хотів, щоб потерпілі повірили, що у нього була вогнепальна зброя. Проте потерпілі дуже мужньо боролися і відмовилися віддавати гроші. Без сумніву, що постраждалі ще довго пам'ятатимуть спроби грабунку Купера, однак вони точно знають, що він пробуде у в'язниці достатньо тривалий проміжок часу", — сказав констебль поліції Шон Серджі.

Раніше повідомлялося, як злочинці викрали кредитку та виграли в лотерею. Мешканця Тулузи обікрали на початку лютого, а згодом він дізнався про солідний виграш. Наразі постраждалий висловив бажання допомогти своїм кривдникам уникнути проблем з законом оригінальним способом.

Згодом стало відомо, що злодій "обчистив" магазин, однак був спійманий. В поліції кажуть, що грабіжник пробрався до магазину через дах і вентиляцію, а потім викрав чипси, мийні засоби та харчові продукти. Згодом поліція дуже швидко знайшла злодія з цим "великим" кушем.