Глупый и опасный: полиция задержала мужчину со странными "орудиями преступления" (фото, видео)

Британская полиция быстро вышла на след грабителя, который оставил "орудия преступления" на двух местах происшествия. Это были обычный кухонный нож для нарезания хлеба и розовый детский водный пистолет.

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Британская полиция задержала 42-летнего жителя графства Уилтшир Тимоти Купера за две попытки ограбления магазинов, которые завершились для него полным провалом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции.

Правоохранители сообщают, что Купер пытался дважды ограбить местные магазины, однако потерпел неудачу. 18 февраля 2024 года мужчина вошел в местный отель в маске и требовал деньги от администратора, но тот начал защищаться от грабителя, который после непродолжительной схватки скрылся с места происшествия.

Полиция нашла на месте странный предмет, спрятанный в пакете, который по форме напоминал пистолет. А при осмотре оказалось, что Купер угрожал работнику отеля детским розовым пистолетом, который пускает мыльные пузыри.

Через полгода, 24 августа 2024 года, Купер попытался совершить одно ограбление, используя подобную стратегию. Однако вместо "пистолета" преступник решил использовать нож для нарезания хлеба, завернутого в темный пакет.

Купер использовал водяной пистолет при первой попытке грабежа (фото: wiltshire.police.uk) Во второй раз Купер использовал нож для нарезания хлеба (фото: wiltshire.police.uk)

Но когда мужчина вместе с сообщником ворвались в магазин ювелирных изделий, владелец начал оказывать активное сопротивление и двое горе-воров очень быстро покинули место преступления. Благодаря оставленным доказательствам на местах преступления, полиция быстро вышла на Тимоти Купера, которого задержала уже вскоре.

На допросах мужчина полностью признался в своих преступлениях. Уже в феврале этого года суд назначил Куперу наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет и 3 месяцев.

Тимоти Купер проведет за решеткой 6 лет и 3 месяца (фото: wiltshire.police.uk)

В полиции Уитлшира говорят, что смогли предотвратить серийные нападения осужденного, ведь несомненно, что преступник является чрезвычайно опасным и может представлять серьезную проблему для британских граждан.

"Купер — опасный человек, который ждал, пока в обоих помещениях воцарится тишина, прежде чем войти и требовать деньги. Он хотел, чтобы потерпевшие поверили, что у него было огнестрельное оружие. Однако потерпевшие очень мужественно боролись и отказались отдавать деньги. Без сомнения, что пострадавшие еще долго будут помнить попытки грабежа Купера, однако они точно знают, что он пробудет в тюрьме достаточно длительный промежуток времени", — сказал констебль полиции Шон Серджи.

Ранее сообщалось, как преступники похитили кредитку и выиграли в лотерею. Жителя Тулузы обокрали в начале февраля, а впоследствии он узнал о солидном выигрыше. Сейчас пострадавший выразил желание помочь своим обидчикам избежать проблем с законом оригинальным способом.

Впоследствии стало известно, что вор "обчистил" магазин, однако был пойман. В полиции говорят, что грабитель пробрался в магазин через крышу и вентиляцию, а затем похитил чипсы, моющие средства и продукты питания. Впоследствии полиция очень быстро нашла вора с этим "большим" кушем.