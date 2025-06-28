Вор в костюме Скуби-Ду ограбил магазин: копы просят помочь "сорвать маску" (фото, видео)

В американском городе Таскалуса, расположенном в штате Алабама, произошел курьезный эпизод — неизвестный оделся в костюм известного персонажа Скуби-Ду и ограбил местную заправочную станцию. К жителям обратилась полиция с просьбой опознать грабителя, однако юзеры в сети с юмором подкололи копов.

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В американском городе Таскалуса, расположенном в штате Алабама, неизвестный ограбил в костюм известного персонажа Скуби-Ду местную заправку. Полиция обратилась с просьбой через соцсети распознать грабителя, однако пользователи Интернета откровенно посмеялись над попытками копов, сообщает издание WFLA.

Управление полиции обратилось к гражданам Таскалусы, чтобы они смогли узнать кого-то, кто похож на подозреваемого, который проник и ограбил магазин Quick Stop вблизи Данканвилля. По предварительным данным, грабитель был не моложе 25 лет, имел рост около 175 см.

Коллаж полиции о преступнике (фото: Tuscaloosa Police Department/Facebook)

"В 3:45 утра в воскресенье сработала охранная сигнализация, и на место прибыли полицейские. Злоумышленник забрал наличные и розничные деньги, но не взял ничего из еды", — сообщают правоохранители.

Реакция соцсетей

В ответ на сообщение полицейского департамента Таскалусы, в комментариях к посту американцы с юмором подкололи копов за неумение "сорвать маску с преступника", как это делали персонажи знаменитой франшизы о Скуби-Ду.

Больше всего пользователей порадовали следующие комментарии:

"Скуби-Скуби-Ду, где ты?";

"Чувак тупо взял у сына костюм Скуби-Ду. Это — провал!";

"А вы спрашивали Фреда, Велму, Дафну и Шегги в фургоне, не пришел ли он обратно?!";

"Да это был Смизерс, а не Скуби-Ду. Вы не там ищете преступника!";

"Я ни на что не намекаю, но это точно был Скуби-Ду!".

Ранее сообщалось, что полиция задержала мужчину со странными "орудиями преступления". Это были обычный кухонный нож для нарезания хлеба и розовый детский водный пистолет.

Впоследствии стало известно, как копы поймали вора-неудачника после кражи в магазине. В полиции говорят, что грабитель пробрался в магазин через крышу и вентиляцию, а затем похитил чипсы, моющие средства и продукты питания.