"Собаке он понравился": пес подружился с вором, который грабил квартиру хозяев (видео)

В TikTok стало вирусным видео, на котором вор грабит квартиру, а домашний пес хозяев помещения подружился и играет с преступником.

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"Если собаке он понравился, она может вернуться в любое время", — говорится в описании к видео.

На видео видно, что сначала собака почти не замечала и не реагировала на преступника несмотря на то, что тот постоянно трогал пса, гладил его и якобы пытался напугать.

Мужчина в маске даже падал специально на пол, чтобы разрушить собаку.

В то же время грабитель продолжал воровать вещи из дома хозяев. А со временем и пес все же поддался на провокации вора и начал с ним играть.

В комментариях под роликом было много шутливых сообщений:

"Я игнорирую красные флажки";

"Вам нужно серьезно поговорить со своей собакой";

"Ты уверен, что это не твоя собака позвала его?".

Также люди предполагали, что видео фейковое или то, что собака якобы знает вора, поэтому и не реагирует на него и играет.

Напомним, вор в костюме Скуби-Ду ограбил магазин.

Фокус также писал о том, как "путешественник" угнал 8 машин, чтобы не платить за авиабилеты.