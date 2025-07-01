"Собаке он понравился": пес подружился с вором, который грабил квартиру хозяев (видео)
В TikTok стало вирусным видео, на котором вор грабит квартиру, а домашний пес хозяев помещения подружился и играет с преступником.
"Если собаке он понравился, она может вернуться в любое время", — говорится в описании к видео.
На видео видно, что сначала собака почти не замечала и не реагировала на преступника несмотря на то, что тот постоянно трогал пса, гладил его и якобы пытался напугать.
Мужчина в маске даже падал специально на пол, чтобы разрушить собаку.
В то же время грабитель продолжал воровать вещи из дома хозяев. А со временем и пес все же поддался на провокации вора и начал с ним играть.
В комментариях под роликом было много шутливых сообщений:
- "Я игнорирую красные флажки";
- "Вам нужно серьезно поговорить со своей собакой";
- "Ты уверен, что это не твоя собака позвала его?".
Также люди предполагали, что видео фейковое или то, что собака якобы знает вора, поэтому и не реагирует на него и играет.
Напомним, вор в костюме Скуби-Ду ограбил магазин.
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