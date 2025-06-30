Сэкономил 200 долларов: "путешественник" угнал 8 машин, чтобы не платить за авиабилеты (фото)

Житель провинции Ляонин на северо-востоке Китая угнал восемь автомобилей, чтобы не платить за "дорогой" перелет. Машины он брал в автосалонах и на парковках.

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Мужчина по фамилии Чэнь ехал на машинах, пока у них не закончится топливо. Историю "путешественника" описывает издание South China Morning Post.

Известно, что еще месяц назад, 31 мая, он купил билет на самолет домой за 200 долларов, но отменил его, решив, что это слишком дорого.

Чэнь угонял машины из открытых автосалонов

Ночью он проникал в открытые автосалоны, брал ключи и уезжал на автомобилях, ожидавших обслуживания. Чэнь проникал на неохраняемые парковки, брал старые модели авто и заводил их проводами.

В июне Чэнь отправился на север через семь городов, украв суммарно восемь автомобилей. Каждый раз, когда у машины заканчивалось топливо, он оставлял ее и угонял другую. Для экономии он забирал ценные вещи из машин, чтобы заплатить за еду и проезд по дорогам.

Путешествие Чэня длилось более 14 часов. Сотрудник автосалона в Ухане 2 июня заметил пропажу автомобиля ценой более 20 000 долларов и вызвал полицию. Чуть позже выяснилось, что угонщик выехал из Уханя на север.

На следующий день в провинции Хэбэй Чэня поймали при попытке угона следующей машины, но он ранил ее владельца и успешно скрылся. Однако 4 июня полиция обнаружила Чэня спящим в машине на парковке в Хэбэе и арестовала его.

Чэнь может оказаться в тюрьме на 10 лет, ему могут назначить штраф

Общая стоимость восьми автомобилей, которые использовал Чэнь, составляет 140 000 долларов. Все угнанные автомобили вернули владельцам, а Чэнь пребывает под стражей.

В Китае в случае многочисленных угонов автомобилей подозреваемому может грозить более 10 лет тюрьмы и штраф.

"Все это только для того, чтобы сэкономить 200 долларов? Явно не стоит того. Зачем путешествовать, если вы не можете себе этого позволить. Чэнь — явно решительный человек. Если бы он применил решительность в другом месте, он мог бы чего-то добиться" — критикуют поступки угонщика в китайских соцсетях.

Напомним, британец Эван Валентайн случайно выкупил свою Honda Civic, которую угнали неизвестные. Валентайн обращался в полицию и страховую компанию, но также хотел быстро найти замену редкой модели.

В Белизе американец пытался угнать небольшой пассажирский самолет и ранил двух его пассажиров.