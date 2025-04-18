Ветеран армии США угнал самолет и пытался убить пилота (видео)
Инцидент произошел в Белизе, маленьком Карибском государстве, которое граничит с Мексикой. Американца, который ранил двух пассажиров и угрожал пилоту, в итоге застрелил другой пассажир.
Об этом пишет USA Today.
Гражданин США, опознанный, как 49-летний ветеран армии США Акиниела Сава Тейлор, был застрелен после угона небольшого пассажирского самолета и ранения двух пассажиров и пилота в карибском государстве Белиз .
На борту самолета Cessna Grand Caravan белизской авиакомпании Tropic Air, который летел из города Коросаль на остров Сан-Педро, находилось 14 пассажиров, когда угонщик, взял под контроль самолет, угрожая ножом пилоту и пассажирам. Он ранил двоих и требовал от пилота вывезти его из страны, но раненый им пассажир выстрелил угонщику в грудь из лицензированного оружия.
Захваченный Тейлором самолет кружил над береговой линией около города Белиз больше двух часов и после посадки оказалось, что в баках почти закончилось топливо.
Угонщик умер в больнице, один из раненых им пассажиров, тот, что его застрелил, – в тяжелом состоянии после того, как Тейлор ударил его ножом в спину, повредив легкое.
Подробности инцидента пока неизвестны, как мотивы угонщика. Но комиссар полиции Честер Уильямс заявил, что Тейлору ранее отказывали во въезде в Белиз, и непонятно, как ему удалось пересечь границу. Во время инцидента за самолетом следовал спасательный вертолет.
"Мы надеялись на лучшее. Вертолет должен был следовать за самолетом, чтобы посмотреть, где он приземлится. Так что если бы они решили совершить аварийную посадку самолета в море или на одном из островов, мы бы быстро прибыли, чтобы отреагировать и оказать помощь пассажирам", — сказал он журналистам.
Уильямс сообщил, что будут пересмотрены процедуры безопасности на внутренних рейсах.
Представитель посольства США Люк Мартин сообщил журналистам, что посольство работает с Белизом над расследованием инцидента. "Мы разделяем с ними это обязательство, чтобы убедиться, что Белиз безопасен, авиакомпании безопасны, туристы, приезжающие сюда, в безопасности, а границы безопасны и защищены", — сказал он.
Мартин добавил, что дипломатическая миссия не контактировала с Тейлором во время инцидента и не знала о его присутствии в Белизе.
Напомним, странный случай произошел на борту самолета United Airlines, который вылетел из города Денвер и через 75 минут пребывания в воздухе был вынужден вернуться на землю. В мотор самолета забрался кролик и в воздухе начался пожар.