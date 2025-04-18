Ветеран армии США угнал самолет и пытался убить пилота (видео)

Инцидент произошел в Белизе, маленьком Карибском государстве, которое граничит с Мексикой. Американца, который ранил двух пассажиров и угрожал пилоту, в итоге застрелил другой пассажир.

Related video

Об этом пишет USA Today.

Ветеран армии США угнал самолет в Белизе

Гражданин США, опознанный, как 49-летний ветеран армии США Акиниела Сава Тейлор, был застрелен после угона небольшого пассажирского самолета и ранения двух пассажиров и пилота в карибском государстве Белиз .

На борту самолета Cessna Grand Caravan белизской авиакомпании Tropic Air, который летел из города Коросаль на остров Сан-Педро, находилось 14 пассажиров, когда угонщик, взял под контроль самолет, угрожая ножом пилоту и пассажирам. Он ранил двоих и требовал от пилота вывезти его из страны, но раненый им пассажир выстрелил угонщику в грудь из лицензированного оружия.

Захваченный Тейлором самолет кружил над береговой линией около города Белиз больше двух часов и после посадки оказалось, что в баках почти закончилось топливо.

Угонщик умер в больнице, один из раненых им пассажиров, тот, что его застрелил, – в тяжелом состоянии после того, как Тейлор ударил его ножом в спину, повредив легкое.

Подробности инцидента пока неизвестны, как мотивы угонщика. Но комиссар полиции Честер Уильямс заявил, что Тейлору ранее отказывали во въезде в Белиз, и непонятно, как ему удалось пересечь границу. Во время инцидента за самолетом следовал спасательный вертолет.

Ветеран армии США угнал самолет в Белизе

"Мы надеялись на лучшее. Вертолет должен был следовать за самолетом, чтобы посмотреть, где он приземлится. Так что если бы они решили совершить аварийную посадку самолета в море или на одном из островов, мы бы быстро прибыли, чтобы отреагировать и оказать помощь пассажирам", — сказал он журналистам.

Уильямс сообщил, что будут пересмотрены процедуры безопасности на внутренних рейсах.

Представитель посольства США Люк Мартин сообщил журналистам, что посольство работает с Белизом над расследованием инцидента. "Мы разделяем с ними это обязательство, чтобы убедиться, что Белиз безопасен, авиакомпании безопасны, туристы, приезжающие сюда, в безопасности, а границы безопасны и защищены", — сказал он.

Мартин добавил, что дипломатическая миссия не контактировала с Тейлором во время инцидента и не знала о его присутствии в Белизе.

Напомним, странный случай произошел на борту самолета United Airlines, который вылетел из города Денвер и через 75 минут пребывания в воздухе был вынужден вернуться на землю. В мотор самолета забрался кролик и в воздухе начался пожар.