Ветеран армії США викрав літак і намагався вбити пілота (відео)
Інцидент стався в Белізі, маленькій Карибській державі, яка межує з Мексикою. Американця, який поранив двох пасажирів і погрожував пілоту, зрештою застрелив інший пасажир.
Про це пише USA Today.
Громадянина США, опізнаного, як 49-річного ветерана армії США Акініела Сава Тейлора, було застрелено після викрадення невеликого пасажирського літака та поранення двох пасажирів і пілота в карибській державі Беліз.
На борту літака Cessna Grand Caravan белізької авіакомпанії Tropic Air, що летів з міста Коросаль на острів Сан-Педро, перебувало 14 пасажирів, коли викрадач, взяв під контроль літак, погрожуючи ножем пілоту і пасажирам. Він поранив двох і вимагав від пілота вивезти його з країни, але поранений ним пасажир вистрілив викрадачеві в груди з ліцензованої зброї.
Захоплений Тейлором літак кружляв над береговою лінією біля міста Беліз понад дві години, і після посадки виявилося, що в баках майже закінчилося паливо.
Викрадач помер у лікарні, один із поранених ним пасажирів, той, що його застрелив, — у важкому стані після того, як Тейлор вдарив його ножем у спину, пошкодивши легеню.
Подробиці інциденту поки невідомі, як і мотиви викрадача. Але комісар поліції Честер Вільямс заявив, що Тейлору раніше відмовляли у в'їзді в Беліз, і незрозуміло, як йому вдалося перетнути кордон. Під час інциденту за літаком слідував рятувальний вертоліт.
"Ми сподівалися на краще. Вертоліт мав слідувати за літаком, щоб подивитися, де він приземлиться. Тож якби вони вирішили здійснити аварійну посадку літака в морі або на одному з островів, ми б швидко прибули, щоб відреагувати і надати допомогу пасажирам", — сказав він журналістам.
Вільямс повідомив, що буде переглянуто процедури безпеки на внутрішніх рейсах.
Представник посольства США Люк Мартін повідомив журналістам, що посольство працює з Белізом над розслідуванням інциденту. "Ми поділяємо з ними це зобов'язання, щоб переконатися, що Беліз безпечний, авіакомпанії безпечні, туристи, які приїжджають сюди, в безпеці, а кордони безпечні та захищені", — сказав він.
Мартін додав, що дипломатична місія не контактувала з Тейлором під час інциденту і не знала про його присутність у Белізі.
Нагадаємо, дивний випадок стався на борту літака United Airlines, який вилетів із міста Денвер і через 75 хвилин перебування в повітрі був змушений повернутися на землю. У мотор літака забрався кролик і в повітрі почалася пожежа.