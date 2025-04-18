Ветеран армії США викрав літак і намагався вбити пілота (відео)

Інцидент стався в Белізі, маленькій Карибській державі, яка межує з Мексикою. Американця, який поранив двох пасажирів і погрожував пілоту, зрештою застрелив інший пасажир.

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Про це пише USA Today.

Ветеран армії США викрав літак у Белізі

Громадянина США, опізнаного, як 49-річного ветерана армії США Акініела Сава Тейлора, було застрелено після викрадення невеликого пасажирського літака та поранення двох пасажирів і пілота в карибській державі Беліз.

На борту літака Cessna Grand Caravan белізької авіакомпанії Tropic Air, що летів з міста Коросаль на острів Сан-Педро, перебувало 14 пасажирів, коли викрадач, взяв під контроль літак, погрожуючи ножем пілоту і пасажирам. Він поранив двох і вимагав від пілота вивезти його з країни, але поранений ним пасажир вистрілив викрадачеві в груди з ліцензованої зброї.

Захоплений Тейлором літак кружляв над береговою лінією біля міста Беліз понад дві години, і після посадки виявилося, що в баках майже закінчилося паливо.

Викрадач помер у лікарні, один із поранених ним пасажирів, той, що його застрелив, — у важкому стані після того, як Тейлор вдарив його ножем у спину, пошкодивши легеню.

Подробиці інциденту поки невідомі, як і мотиви викрадача. Але комісар поліції Честер Вільямс заявив, що Тейлору раніше відмовляли у в'їзді в Беліз, і незрозуміло, як йому вдалося перетнути кордон. Під час інциденту за літаком слідував рятувальний вертоліт.

Ветеран армії США викрав літак у Белізі

"Ми сподівалися на краще. Вертоліт мав слідувати за літаком, щоб подивитися, де він приземлиться. Тож якби вони вирішили здійснити аварійну посадку літака в морі або на одному з островів, ми б швидко прибули, щоб відреагувати і надати допомогу пасажирам", — сказав він журналістам.

Вільямс повідомив, що буде переглянуто процедури безпеки на внутрішніх рейсах.

Представник посольства США Люк Мартін повідомив журналістам, що посольство працює з Белізом над розслідуванням інциденту. "Ми поділяємо з ними це зобов'язання, щоб переконатися, що Беліз безпечний, авіакомпанії безпечні, туристи, які приїжджають сюди, в безпеці, а кордони безпечні та захищені", — сказав він.

Мартін додав, що дипломатична місія не контактувала з Тейлором під час інциденту і не знала про його присутність у Белізі.

Нагадаємо, дивний випадок стався на борту літака United Airlines, який вилетів із міста Денвер і через 75 хвилин перебування в повітрі був змушений повернутися на землю. У мотор літака забрався кролик і в повітрі почалася пожежа.