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Мужчина обнаружил, что купил свой собственный угнанный автомобиль (фото)

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Фото: Ewan Valentine | Мужчина купил собственную машину, которую угнали

Британец Эван Валентайн обнаружил, что случайно выкупил свою же угнанную Honda Civic, потратив на нее 20 тысяч фунтов стерлингов. В машине мужчина нашел старые обертки от шоколадного батончика и записанные адреса.

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Об этом пишет BBC News.

Мужчина случайно выкупил свою украденную машину за 20 тысяч фунтов стерлингов (более 1 млн гривен). Понять это ему помогли обертки от батончиков Mars

Житель британского города Солихалл Эван Валентайн стал героем почти детективной истории. Мужчина купил автомобиль, оказавшийся его же украденной машиной.

36-летний мужчина обнаружил пропажу своей Honda Civic Type-R 28 февраля. После обращения в полицию и страховую компанию он принялся искать замену редкой модели и вскоре нашел "идентичную" машину в 70 милях (112 км) от дома. Авто совпадало по году выпуска, цвету и даже "слегка раздражающему выхлопу".

Валентайн приобрел машину за 20 000 фунтов у, казалось бы, надежного автодилера. Однако, когда он приехал домой, начал замечать в салоне странные мелочи — колышек от палатки, искусственные елки и обертки от батончиков Mars. Все это показалось ему до боли знакомым.

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Эван Валентайн стал героем почти детективной истории
Фото: Ewan Valentine

Решающее доказательство он нашел в навигационной системе: в истории маршрутов сохранились адреса его дома и родителей.

"У меня тряслись руки, сердце колотилось. На мгновение я почувствовал триумф, а потом понял, что это вовсе не подвиг — это глупость", — вспоминает он.

В автосервисе Honda подтвердили: машина действительно его. Оригинальный ключ подошел к замку, а на кузове нашли следы подделки VIN-номера. Полиция предполагает, что угонщики заранее подбирали жертву под заказ, а автосалон, продавший машину, скорее всего, тоже стал жертвой обмана.

"Если бы не эти маленькие "артефакты" — я бы так и не узнал правду", — признался британец.

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