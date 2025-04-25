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Чоловік виявив, що купив свій власний викрадений автомобіль (фото)

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Фото: Ewan Valentine | Чоловік купив власну машину, яку викрали

Британець Еван Валентайн виявив, що випадково викупив свою ж викрадену Honda Civic, витративши на неї 20 тисяч фунтів стерлінгів. У машині чоловік знайшов старі обгортки від шоколадного батончика і записані адреси.

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Про це пише BBC News.

Чоловік випадково викупив свою вкрадену машину за 20 тисяч фунтів стерлінгів (понад 1 млн гривень). Зрозуміти це йому допомогли обгортки від батончиків Mars

Житель британського міста Соліхалл Еван Валентайн став героєм майже детективної історії. Чоловік купив автомобіль, який виявився його ж вкраденою машиною.

36-річний чоловік виявив зникнення своєї Honda Civic Type-R 28 лютого. Після звернення в поліцію і страхову компанію він почав шукати заміну рідкісній моделі і незабаром знайшов "ідентичну" машину за 70 миль (112 км) від будинку. Авто збігалося за роком випуску, кольором і навіть "злегка дратівливим вихлопом".

Валентайн придбав машину за 20 000 фунтів у, здавалося б, надійного автодилера. Однак, коли він приїхав додому, почав помічати в салоні дивні дрібниці — кілочок від намету, штучні ялинки та обгортки від батончиків Mars. Усе це здалося йому до болю знайомим.

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Еван Валентайн став героєм майже детективної історії
Фото: Ewan Valentine

Вирішальний доказ він знайшов у навігаційній системі: в історії маршрутів збереглися адреси його дому та батьків.

"У мене тряслися руки, серце калатало. На мить я відчув тріумф, а потім зрозумів, що це зовсім не подвиг — це дурість", — згадує він.

В автосервісі Honda підтвердили: машина справді його. Оригінальний ключ підійшов до замка, а на кузові знайшли сліди підробки VIN-номера. Поліція припускає, що викрадачі заздалегідь підбирали жертву під замовлення, а автосалон, який продав машину, найімовірніше, теж став жертвою обману.

"Якби не ці маленькі "артефакти" — я б так і не дізнався правду", — зізнався британець.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка їхала на роботу одна, а потім подивилася на заднє сидіння. Британка виявила "таємного пасажира". Ним виявився її власний пес, спанієль на прізвисько Джаспер, який непомітно пробрався в авто.

Також стало відомо, що чоловік помстився дівчині, яка вирушила в круїз без нього, "замінувавши" судно. Подорож Карибським морем опинилася під загрозою через лист підлітка, який образився через те, що його не взяли в подорож. Американець Джошуа Лоу надіслав послання, в якому стверджував, що на кораблі бомба.