Жінка їхала на роботу одна, а потім подивилася на заднє сидіння: кого вона побачила

Британка дорогою на роботу виявила на задньому сидінні машини "таємного пасажира". Ним виявився її власний пес, спанієль на прізвисько Джаспер, який непомітно пробрався в авто.

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Про це користувачка з ніком urbanretreat2018 розповіла в одному зі своїх відео в TikTok.

Мешканка Великої Британії опинилася в центрі уваги після того, як її пустотливий пес несподівано "проник" в машину і вирушив з нею на роботу. Кумедний випадок трапився з господинею спанієля на прізвисько Джаспер, яка спочатку не помітила присутності чотириногого пасажира на задньому сидінні.

Авторка відео зізналася, що їй довелося розвернутися під час поїздки на роботу. Обернувшись, вона з подивом виявила, що в салоні машини затишно влаштувався її пес, який прослизнув всередину непоміченим. Ролик швидко став вірусним, набравши понад 400 тисяч переглядів і десятки тисяч лайків.

Господиня зазначила, що була в люті від несподіваної поїздки Джаспера, але не втрималася і зняла момент на відео. У коментарі під роликом вона пояснила, що пес мав залишитися вдома з її сином, але, як виявилося, той не встежив за вихованцем. На кадрах видно, як Джаспера висаджують з машини, а він з небажанням повертається до свого зручнішого ліжечка.

Собака на прізвисько Джаспер Фото: TikTok

Користувачі соцмереж почали ділитися гумористичними коментарями.

"Він просто намагається зробити внесок у суспільство — дайте йому перепочити!", "Джаспер теж хоче отримувати зарплату", "Вибачте за запізнення, собака хотів прийти на роботу", — писали вони.

Раніше Фокус повідомляв, що відео з котом на прізвисько Карло, який сумує за псом, що був його товаришем, зворушило користувачів соцмереж. Тварини були нерозлучні з дитинства, і померли з різницею в 10 днів.

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