Женщина ехала на работу одна, а потом посмотрела на заднее сидение: кого она увидела

Британка по пути на работу обнаружила на заднем сиденье машины "тайного пассажира". Им оказался ее собственный пес, спаниель по кличке Джаспер, который незаметно пробрался в авто.

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Об этом пользовательница с ником urbanretreat2018 рассказала в одном из своих видео в TikTok.

Жительница Великобритании оказалась в центре внимания после того, как ее озорной пес неожиданно "проник" в машину и отправился с ней на работу. Забавный случай произошел с хозяйкой спаниеля по кличке Джаспер, которая сначала не заметила присутствия четвероногого пассажира на заднем сиденье.

Автор видео призналась, что ей пришлось развернуться во время поездки на работу. Обернувшись, она с удивлением обнаружила, что в салоне машины уютно устроился ее пес, проскользнувший внутрь незамеченным. Ролик быстро стал вирусным, набрав более 400 тысяч просмотров и десятки тысяч лайков.

Хозяйка отметила, что была в ярости от неожиданной поездки Джаспера, но не удержалась и сняла момент на видео. В комментарии под роликом она пояснила, что пес должен был остаться дома с ее сыном, но, как оказалось, тот не уследил за питомцем. На кадрах видно, как Джаспера высаживают из машины, а он с неохотой возвращается к своей более удобной кроватке.

Собака по кличке Джаспер Фото: TikTok

Пользователи соцсетей начали делиться юмористическими комментариями.

"Он просто пытается внести вклад в общество — дайте ему передохнуть!", "Джаспер тоже хочет получать зарплату", "Извините за опоздание, собака хотела прийти на работу", — писали они.

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