Кот скорбел по псу у его могилы и умер сам: история, растрогавшая миллионы (видео)

Видео с котом по кличке Карло, скорбящим по псу, который был его товарищем, растрогало пользователей соцсетей. Животные были неразлучны с детства, и умерли с разницей в 10 дней.

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Об этом рассказала хозяйка животных, Грета Вестхофф из Германии, в одном из видео в TikTok.

Пользователей TikTok до слез растрогало видео, на котором кот по кличке Карло сидит у могилы своего лучшего друга — пса Мерлина. Трогательные кадры собрали почти 10 миллионов просмотров и вызвали волну сочувствия и поддержки в сети.

Грета Вестхофф рассказала, что ее любимчики были неразлучны с самого детства. Кота спасли с улицы, когда ему было всего шесть месяцев, а Мерлину на тот момент было около четырех лет. С тех пор животные выросли вместе, делили каждый день и стали настоящими братьями.

После смерти Мерлина в 2024 году Карло начал проводить часы у его могилы в саду. По словам хозяйки, он стал тише, потерял интерес к жизни и, по словам хозяйки, как будто перестал быть прежним.

"Я поняла, что потеряла собаку, а он потерял своего брата. Этот момент показал мне: я не одна в своей скорби", — сказала Вестхофф.

Пользователей TikTok до слез растрогало видео, на котором кот по кличке Карло сидит у могилы своего лучшего друга Фото: newsweek

К сожалению, спустя всего 10 дней после смерти Мерлина, Карло погиб — его сбила машина. Обычно осторожный и внимательный кот, по словам хозяйки, мог просто потерять концентрацию из-за горя.

"Он знал, как вести себя на дороге. Но я думаю, он просто не понимал, почему его друга больше нет рядом", — добавила жительница Германии.

Издание Newsweek отмечает, что эксперты по поведению животных подтверждают: питомцы действительно способны испытывать скорбь. Основательница Mama Kim’s Animal Rescue Ким Балчиос отмечает, что признаки горя у животных включают потерю аппетита, замкнутость и поиски утраты. Такие изменения особенно заметны у тех, кто был глубоко привязан к другому животному.

История Карло и Мерлина вызвала бурю эмоций среди пользователей соцсетей.

"У него был синдром разбитого сердца", "А потом говорят, что у животных нет чувств…", — писали они.

Ранее Фокус сообщал, что лошадь указала на тайну, о которой женщина не подозревала. По словам хозяйки, животное смогло "предсказать" ее беременность. Видео, опубликованное 20 марта пользователем @theweenwrangler в TikTok, стремительно набирает популярность

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