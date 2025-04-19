Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
СвітФан

Кіт сумував за псом біля його могили і помер сам: історія, що зворушила мільйони (відео)

Кіт сумує за собакою, кіт і собака, дружба кота і собаки, собака дружить з кішкою, померла собака, помер кіт, кіт сумував за псом, кіт сидить біля могили
Фото: TikTok | Тварини були нерозлучні з дитинства, і померли з різницею в 10 днів

Відео з котом на прізвисько Карло, який сумує за псом, що був його товаришем, зворушило користувачів соцмереж. Тварини були нерозлучні з дитинства, і померли з різницею в 10 днів.

Related video

Про це розповіла господиня тварин, Грета Вестхофф із Німеччини, в одному з відео в TikTok.

Користувачів TikTok до сліз розчулило відео, на якому кіт на прізвисько Карло сидить біля могили свого найкращого друга — пса Мерліна. Зворушливі кадри зібрали майже 10 мільйонів переглядів і викликали хвилю співчуття та підтримки в мережі.

Грета Вестхофф розповіла, що її улюбленці були нерозлучні з самого дитинства. Кота врятували з вулиці, коли йому було всього шість місяців, а Мерліну на той момент було близько чотирьох років. Відтоді тварини виросли разом, ділили кожен день і стали справжніми братами.

Після смерті Мерліна 2024 року Карло почав проводити години біля його могили в саду. За словами господині, він став тихішим, втратив інтерес до життя і, за словами господині, начебто перестав бути таким, як і раніше.

"Я зрозуміла, що втратила собаку, а він втратив свого брата. Цей момент показав мені: я не одна у своїй скорботі", — сказала Вестхофф.

Кіт сумує за собакою, кіт і собака, дружба кота і собаки, собака дружить з кішкою, померла собака, помер кіт, кіт сумував за псом, кіт сидить біля могили Fullscreen
Користувачів TikTok до сліз зворушило відео, на якому кіт на прізвисько Карло сидить біля могили свого найкращого друга
Фото: newsweek

На жаль, лише через 10 днів після смерті Мерліна, Карло загинув — його збила машина. Зазвичай обережний і уважний кіт, за словами господині, міг просто втратити концентрацію через горе.

"Він знав, як поводитися на дорозі. Але я думаю, він просто не розумів, чому його друга більше немає поруч", — додала мешканка Німеччини.

Видання Newsweek зазначає, що експерти з поведінки тварин підтверджують: вихованці дійсно здатні відчувати скорботу. Засновниця Mama Kim's Animal Rescue Кім Балчіос зазначає, що ознаки горя у тварин включають втрату апетиту, замкнутість і пошуки втрати. Такі зміни особливо помітні в тих, хто був глибоко прив'язаний до іншої тварини.

Історія Карло і Мерліна викликала бурю емоцій серед користувачів соцмереж.

"У нього був синдром розбитого серця", "А потім кажуть, що у тварин немає почуттів...", — писали вони.

Раніше Фокус повідомляв, що кінь вказав на таємницю, про яку жінка не підозрювала. За словами господині, тварина змогла "передбачити" її вагітність. Відео, опубліковане 20 березня користувачем @theweenwrangler у TikTok, стрімко набирає популярність

Також стало відомо, що господар забрав наймиліше цуценя з виводка, але тепер інтернет сміється над тим, що виросло. Тварини часто кардинально змінюються з віком. Саме це сталося з Умою — брюссельським грифоном, чия трансформація приголомшила глядачів соціальних мереж.