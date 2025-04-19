Кіт сумував за псом біля його могили і помер сам: історія, що зворушила мільйони (відео)

Відео з котом на прізвисько Карло, який сумує за псом, що був його товаришем, зворушило користувачів соцмереж. Тварини були нерозлучні з дитинства, і померли з різницею в 10 днів.

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Про це розповіла господиня тварин, Грета Вестхофф із Німеччини, в одному з відео в TikTok.

Користувачів TikTok до сліз розчулило відео, на якому кіт на прізвисько Карло сидить біля могили свого найкращого друга — пса Мерліна. Зворушливі кадри зібрали майже 10 мільйонів переглядів і викликали хвилю співчуття та підтримки в мережі.

Грета Вестхофф розповіла, що її улюбленці були нерозлучні з самого дитинства. Кота врятували з вулиці, коли йому було всього шість місяців, а Мерліну на той момент було близько чотирьох років. Відтоді тварини виросли разом, ділили кожен день і стали справжніми братами.

Після смерті Мерліна 2024 року Карло почав проводити години біля його могили в саду. За словами господині, він став тихішим, втратив інтерес до життя і, за словами господині, начебто перестав бути таким, як і раніше.

"Я зрозуміла, що втратила собаку, а він втратив свого брата. Цей момент показав мені: я не одна у своїй скорботі", — сказала Вестхофф.

Користувачів TikTok до сліз зворушило відео, на якому кіт на прізвисько Карло сидить біля могили свого найкращого друга Фото: newsweek

На жаль, лише через 10 днів після смерті Мерліна, Карло загинув — його збила машина. Зазвичай обережний і уважний кіт, за словами господині, міг просто втратити концентрацію через горе.

"Він знав, як поводитися на дорозі. Але я думаю, він просто не розумів, чому його друга більше немає поруч", — додала мешканка Німеччини.

Видання Newsweek зазначає, що експерти з поведінки тварин підтверджують: вихованці дійсно здатні відчувати скорботу. Засновниця Mama Kim's Animal Rescue Кім Балчіос зазначає, що ознаки горя у тварин включають втрату апетиту, замкнутість і пошуки втрати. Такі зміни особливо помітні в тих, хто був глибоко прив'язаний до іншої тварини.

Історія Карло і Мерліна викликала бурю емоцій серед користувачів соцмереж.

"У нього був синдром розбитого серця", "А потім кажуть, що у тварин немає почуттів...", — писали вони.

Раніше Фокус повідомляв, що кінь вказав на таємницю, про яку жінка не підозрювала. За словами господині, тварина змогла "передбачити" її вагітність. Відео, опубліковане 20 березня користувачем @theweenwrangler у TikTok, стрімко набирає популярність

Також стало відомо, що господар забрав наймиліше цуценя з виводка, але тепер інтернет сміється над тим, що виросло. Тварини часто кардинально змінюються з віком. Саме це сталося з Умою — брюссельським грифоном, чия трансформація приголомшила глядачів соціальних мереж.