Чоловік помстився дівчині, яка вирушила в круїз без нього, "замінувавши" судно

Круїз Карибським морем опинився під загрозою через лист підлітка, який вирішив помститися за те, що його не взяли в подорож. Американцю Джошуа Лоу надіслав електронного листа, в якому стверджував, що на кораблі бомба.

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Про це пише People.

19-річного Джошуа Лоу з Мічигану (США) засудили до восьми місяців тюремного ув'язнення за неправдиве повідомлення про загрозу вибуху на борту круїзного лайнера Carnival Sunrise. Інцидент стався в січні 2024 року, коли судно вже перебувало в Карибському морі.

Згідно з даними прокуратури Західного округу Мічигану, Лоу відправив електронного листа до Carnival Cruise Lines, у якому написав: "Хей, мені здається, на вашому круїзному лайнері Sunrise у когось може бути бомба".

Це повідомлення надійшло незабаром після того, як лайнер вийшов із порту Маямі та попрямував до Ямайки. У результаті тривожного листа екіпаж провів огляд понад тисячі кают, а влада Ямайки супроводила судно в порт. Повідомлення також було направлено Береговій охороні США.

Ілюстративне фото Фото: Cruise Circle

Помічник прокурора США Нільс Кесслер зазначив, що завдяки ФБР вдалося встановити відправника листа. Джошуа Лоу зізнався у скоєному, пояснивши, що був засмучений: його дівчина та її сім'я вирушили в круїз без нього, залишивши його доглядати за їхніми домашніми тваринами.

У суді Лоу висловив каяття і просив вибачення за подію.

"Це все моя вина, і я беру на себе повну відповідальність", — заявив він у листі окружному судді США Полу Мелоні.

На додаток до тюремного терміну Лоу зобов'язали відшкодувати всі витрати, понесені у зв'язку з неправдивою загрозою.

Раніше Фокус повідомляв, що турист показав, як круїзний лайнер почало затоплювати посеред ночі. Круїзний лайнер Sky Princess з більш ніж 3000 пасажирами виявився частково залитий водою після прориву труби на борту. Інцидент стався пізно вночі, викликавши паніку і помилкові сигнали тривоги, які налякали гостей.

Також стало відомо, що дівчата орендували приватну віллу, а вранці помітили нежданого гостя в басейні. Австралійки Каріна і Белла були впевнені, що проведуть відпустку самі в орендованому житлі, але раптовий візит сусіда о 6 ранку засвідчив протилежне.