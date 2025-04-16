Мужчина отомстил девушке, которая отправилась в круиз без него, "заминировав" судно

Круиз по Карибскому морю оказался под угрозой из-за письма подростка, который решил отомстить за то, что его не взяли в путешествие. Американе Джошуа Лоу отправил электронное письмо, в котором утверждал, что на корабле бомба.

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Об этом пишет People.

19-летний Джошуа Лоу из Мичигана (США) был приговорен к восьми месяцам тюремного заключения за ложное сообщение об угрозе взрыва на борту круизного лайнера Carnival Sunrise. Инцидент произошел в январе 2024 года, когда судно уже находилось в Карибском море.

Согласно данным прокуратуры Западного округа Мичигана, Лоу отправил электронное письмо в Carnival Cruise Lines, в котором написал: "Эй, мне кажется, на вашем круизном лайнере Sunrise у кого-то может быть бомба".

Это сообщение поступило вскоре после того, как лайнер вышел из порта Майами и направился к Ямайке. В результате тревожного письма экипаж провел досмотр более тысячи кают, а власти Ямайки сопроводили судно в порт. Уведомление также было направлено Береговой охране США.

Иллюстративное фото Фото: Cruise Circle

Помощник прокурора США Нильс Кесслер отметил, что благодаря ФБР удалось установить отправителя письма. Джошуа Лоу признался в содеянном, пояснив, что был расстроен: его девушка и ее семья отправились в круиз без него, оставив его присматривать за их домашними животными.

В суде Лоу выразил раскаяние и извинился за произошедшее.

"Это все моя вина, и я беру на себя полную ответственность", — заявил он в письме окружному судье США Полу Мэлони.

В дополнение к тюремному сроку Лоу обязали возместить все расходы, понесенные в связи с ложной угрозой.

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