Заощадив 200 доларів: "мандрівник" викрав 8 машин, щоб не платити за авіаквитки (фото)

Житель провінції Ляонін на північному сході Китаю викрав вісім автомобілів, щоб не платити за "дорогий" переліт. Машини він брав в автосалонах і на парковках.

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Чоловік на прізвище Чень їхав на машинах, доки у них не закінчиться паливо. Історію "мандрівника" описує видання South China Morning Post.

Відомо, що ще місяць тому, 31 травня, він купив квиток на літак додому за 200 доларів, але скасував його, вирішивши, що це занадто дорого.

Чень викрадав машини з відкритих автосалонів

Вночі він проникав у відкриті автосалони, брав ключі і виїжджав на автомобілях, які чекали на обслуговування. Чень проникав на неохоронювані парковки, брав старі моделі авто і заводив їх дротами.

У червні Чень вирушив на північ через сім міст, вкравши сумарно вісім автомобілів. Щоразу, коли у машини закінчувалося паливо, він залишав її і викрадав іншу. Для економії він забирав цінні речі з машин, щоб заплатити за їжу і проїзд дорогами.

Подорож Ченя тривала понад 14 годин. Співробітник автосалону в Ухані 2 червня помітив зникнення автомобіля ціною понад 20 000 доларів і викликав поліцію. Трохи згодом з'ясувалося, що викрадач виїхав з Уханя на північ.

Наступного дня в провінції Хебей Ченя спіймали під час спроби викрадення наступної машини, але він поранив її власника й успішно втік. Однак 4 червня поліція виявила Ченя сплячим у машині на парковці в Хебеї і заарештувала його.

Чень може опинитися у в'язниці на 10 років, йому можуть призначити штраф

Загальна вартість восьми автомобілів, які використовував Чень, становить 140 000 доларів. Усі викрадені автомобілі повернули власникам, а Чень перебуває під вартою.

У Китаї в разі численних викрадень автомобілів підозрюваному може загрожувати понад 10 років в'язниці та штраф.

"Усе це тільки для того, щоб заощадити 200 доларів? Явно не варте того. Навіщо подорожувати, якщо ви не можете собі цього дозволити. Чень — явно рішуча людина. Якби він застосував рішучість в іншому місці, він міг би чогось досягти" — критикують вчинки викрадача в китайських соцмережах.

Нагадаємо, британець Еван Валентайн випадково викупив свою Honda Civic, яку викрали невідомі. Валентайн звертався до поліції та страхової компанії, але також хотів швидко знайти заміну рідкісній моделі.

У Белізі американець намагався викрасти невеликий пасажирський літак і поранив двох його пасажирів.