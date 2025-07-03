"Така несправедливість, це інший світ": українка побачила, де і як живуть студенти у США

Дівчину, яка переїхала в США, вразив стиль життя американської молоді студентського віку. За її словами, вчорашні випускники школи можуть дозволити собі орендувати житло та мають власний автомобіль.

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Своїми думками українка, яка займається хімчисткою диванів, поділилася у TikTok. Вона зауважила, що ніколи й мріяти не могла про таке життя, як в американської молоді, й згадала роки навчання в Україні, коли їй доводилося дуже сильно економити, щоб звести кінці з кінцями. Які висновки зробила авторка, — далі у матеріалі Фокусу.

Як живуть американські студенти?

"Мені здається, що люди, які народилися в Америці, взагалі живуть в іншому світі. Просто цікавий факт. Вчора я робила хімчистку в трьох дівчат. Вони купили диван із секонд-хенду й вирішили його почистити. Коштував десь 150 доларів, а мої послуги — 140. Плюс 30 доларів "чайових". Тобто загалом мені заплатили 170. Коли я запитала, чи вони недавно переїхали. Вони відповіли: "Так". Просто уявіть собі цей вайб: три студентки орендують будинок, у кожної є своя машина, вони облаштовуються, готують вечерю. Це все в студентські роки", — розповідає у кадрі українка.

Квартира американок Фото: TikTok

Не без жалю в голосі авторка ролика згадала, як все починалося у неї. Доводилося рахувати кожну копійку й відмовляти собі майже у всьому.

"Їдеш годину на маршрутці в університет. Усе було настільки бідно і незрозуміло. Рахували кожну копійку. А в них тут все настільки просто. Життя студентське настільки класне… Я зловила таку ностальгію… У тому плані, що я ніколи такого не відчую. Це така несправедливість, що люди, які народилися тут, живуть по-іншому", — додала вона.

Суперечливі реакції глядачів

У коментарях багато суперечливих думок. Одні користувачі підтримують авторку, інші — критикують, звинувачуючи у відірваності від контексту, адже в кожній країні є не тільки "плюси", а й "мінуси", про які також треба говорити.

"Їхнє навчання в університеті коштує сотні тисяч доларів. Щасливі діти заможних батьків. Але так пощастило далеко не всім. Десятиліття за десятиліттям американська мрія згасає. І це правда. Середній клас біднішає і років через 30, коли наші діти будуть йти в університет — навчання там буде коштувати непідйомні $500 тисяч", — висловилась жінка, підписана у мережі як "Аліна";

Інша глядачка додала: "Батьки відкривають їм інвестиційні рахунки з народження і докладають туди кожного місяця. Плюс до того, діти з 14 років працюють самі, займаються спортом і волонтерством, щоб отримати стипендію. От звідки й мають гроші на навчання";

Коментарі глядачів Фото: TikTok Коментарі глядачів Фото: TikTok

"Бо американці ніколи не відчували того, через що пройшли українці", — зауважила наступна учасниця обговорення;

"Треба було на роботу влаштовуватись з першого курсу офіціанткою або ще кимсь… Наші студенти сидять на шиї в батьків і тусуються, а в Європі стидно не піпрацьовувати десь… Літом летять в Голландію на заробітки, потім ще на моря", — прокоментувала ще одна глядачка.

"Ви побачили верхівку айсберга. Подивіться статистику з боргів за освіту в США, і ви не відчуєте смуток", — зазначила інша.

Це відео за лічені дні зібрало понад 36 тисяч переглядів, багато вподобайок, коментарів та репостів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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Українська співачка вирішила провести невеликий соціальний експеримент і показати, скільки потрібно їжі для сім’ї з шести людей. Артистка вирушила на закупи, взявши з собою 5 000 гривень.

Крім того, артисти та блогери масово знімають відео під трендовий звук маленького хлопчика Рената в TikTok про хороший настрій. До тренду підключилися Настя Каменських, Фагот (Олег Михайлюта) та інші.