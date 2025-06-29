"На мій погляд, це жах": чоловік порівняв ціни у супермаркетах Австралії та України (фото)

Українець, якого звуть Артур, провів соціальний експеримент, порівнявши рівень заробітних плат та вартість продуктових наборів у супермаркетах Австралії та України.

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У реалізації задуму йому допомогла підписниця з іншого материка. Своїми висновками блогер поділилився на сторінці TikTok, зібравши понад 120 тисяч переглядів, безліч вподобайок, коментарів та репостів.

"Сьогодні ми з нашою підлизницею будемо порівнювати ціни в австралійському Woolworths та українському Novus. Будемо брати середні по ціни продукти, що в Україні, що в Австралії, який кожен купує повсякденно. Побачимо, де дешевше", — каже у кадрі Артур.

Чоловік нагадав, що середня заробітна плата в Австралії — 4500 тисячі доларів, а в Україні — 450. Усі ціни він для зручності відразу переводив у національну валюту.

Артур показав свій кошик Фото: TikTok

"Хліб в Австралії коштує 165 грн, а в Україні — 36 грн, яблука за кілограм — 122 і 90 грн відповідно, картопля — 75 і 60 грн. З базових продуктів також беремо курячі гомілки. В Австралії 102 грн за кілограм, в Україні — 140 грн. Ну і як без яєць. В Австралії на них великий дефіцит: 6 штук коштують 134 грн або 22 грн за штуку, в Україні 10 штук коштують 80 грн або 8 грн за штуку", — розповідає автор відео.

Ціни на інші продукти

Молоко в Австралії — 42 грн, в Україні схоже — 69 грн;

Сир чедер (500 г) — 199 грн в Австралії та 320 грн в Україні;

Соняшникова олія (за пляшку) — 103 і 82 грн відповідно;

Макарони (500 г) — 27 грн і 45 грн (той самий виробник, але пачка всього 400 г);

Вода — 22 грн за пляшку в Австралії й 20 грн в Україні.

"У фіналі у нас вийшов ось такий кошик. В Австралії за все доведеться віддати 1254 грн, а в Україні — 1172 грн. Різниця у 82 грн або 2 американських долари. А тепер пригадуємо, що середня зарплата в Австралії 4500 доларів, а в Україні у 10 разів менше. Адекватно це чи ні — вирішувати вам. На мій погляд, це жах", — підсумував Артур.

Коментарі глядачів

"Зйомки проведені вчора. Ціни в Україні вже не актуальні", — пожартував один з підписників;

"Після ціни на картоплю — зупинилась. Скажу вам: треба у магазини з нормальними цінами ходити. Вона 30 грн коштує, яйця 45 грн за десяток", — зауважила інша жінка;

Реакції глядачів Фото: TikTok Реакції глядачів Фото: TikTok

"Не дивно взагалі, я ніколи не забуду, як мені друг, який живе в Польщі, показав українську олію, яка коштувала дешевше на 17 гривень, ніж в мене в супермаркеті", — додав інший користувач мережі.

Дехто пояснює зростання цін з воєнним станом в Україні, інфляцією та труднощами з логістикою. Окрім того, реальна середня зарплата у багатьох українців може бути вищою через значний відсоток "тіньової економіки".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Блогерка та підприємниця Софія Ванівська в рамках експерименту порівняла ціни на продукти в українських та польських магазинах. Дівчина була вражена, коли почала підбивати підсумки.

Українка поскаржилась на погану сіль у супермаркетах. За словами Ірини Каленської, чи не весь асортимент солі, представлений в наших магазинах — це імпорт з Туреччини. Жінка стверджує, що якість продукції часто досить сумнівна.

А от 34-річна Рейчел Баучер із Саутгемптона, Велика Британія, під час звичайного шопінгу в супермаркеті Costco натрапила на справжнє золото, яке продавалося у відділі з елітними товарами.