"На мой взгляд, это ужас": мужчина сравнил цены в супермаркетах Австралии и Украины (фото)

Украинец, которого зовут Артур, провел социальный эксперимент, сравнив уровень заработных плат и стоимость продуктовых наборов в супермаркетах Австралии и Украины.

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В реализации замысла ему помогла подписчица с другого материка. Своими выводами блогер поделился на странице TikTok, собрав более 120 тысяч просмотров, множество лайков, комментариев и репостов.

"Сегодня мы с нашей подлизныцей будем сравнивать цены в австралийском Woolworths и украинском Novus. Будем брать средние по цене продукты, что в Украине, что в Австралии, который каждый покупает повседневно. Посмотрим, где дешевле", — говорит в кадре Артур.

Мужчина напомнил, что средняя заработная плата в Австралии — 4500 тысячи долларов, а в Украине — 450. Все цены он для удобства сразу переводил в национальную валюту.

Артур показал свою корзину Фото: TikTok

"Хлеб в Австралии стоит 165 грн, а в Украине — 36 грн, яблоки за килограмм — 122 и 90 грн соответственно, картофель — 75 и 60 грн. Из базовых продуктов также берем куриные голени. В Австралии 102 грн за килограмм, в Украине — 140 грн. Ну и как без яиц. В Австралии на них большой дефицит: 6 штук стоят 134 грн или 22 грн за штуку, в Украине 10 штук стоят 80 грн или 8 грн за штуку", — рассказывает автор видео.

Цены на другие продукты

Молоко в Австралии — 42 грн, в Украине похожее — 69 грн;

Сыр чеддер (500 г) — 199 грн в Австралии и 320 грн в Украине;

Подсолнечное масло (за бутылку) — 103 и 82 грн соответственно;

Макароны (500 г) — 27 грн и 45 грн (тот же производитель, но пачка всего 400 г);

Вода — 22 грн за бутылку в Австралии и 20 грн в Украине.

"В финале у нас получилась вот такая корзина. В Австралии за все придется отдать 1254 грн, а в Украине — 1172 грн. Разница в 82 грн или 2 американских доллара. А теперь вспоминаем, что средняя зарплата в Австралии 4500 долларов, а в Украине в 10 раз меньше. Адекватно это или нет — решать вам. На мой взгляд, это ужас", — подытожил Артур.

Комментарии зрителей

"Съемки проведены вчера. Цены в Украине уже не актуальны", — пошутил один из подписчиков;

"После цены на картофель — остановилась. Скажу вам: надо в магазины с нормальными ценами ходить. Она 30 грн стоит, яйца 45 грн за десяток", — отметила другая женщина;

Реакции зрителей Фото: TikTok Реакции зрителей Фото: TikTok

"Не удивительно вообще, я никогда не забуду, как мне друг, который живет в Польше, показал украинское масло, которое стоило дешевле на 17 гривен, чем у меня в супермаркете", — добавил другой пользователь сети.

Некоторые зрители объясняют рост цен с военным положением в Украине, инфляцией и трудностями с логистикой. Кроме того, реальная средняя зарплата у многих украинцев может быть выше из-за значительного процента "теневой экономики".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Блогерша и предпринимательница София Ванивская в рамках эксперимента сравнила цены на продукты в украинских и польских магазинах. Девушка была поражена, когда начала подводить итоги.

Украинка пожаловалась на плохую соль в супермаркетах. По словам Ирины Каленской, чуть ли не весь ассортимент соли, представленный в наших магазинах — это импорт из Турции. Женщина утверждает, что качество продукции часто довольно сомнительное.

А вот 34-летняя Рэйчел Баучер из Саутгемптона, Великобритания, во время обычного шопинга в супермаркете Costco наткнулась на настоящее золото, которое продавалось в отделе с элитными товарами.