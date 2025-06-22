"Вся консервация пропадает": украинка пожаловалась на плохую соль в супермаркетах

По словам Ирины Каленской, едва ли не весь ассортимент соли, представленный в украинских магазинах — это импорт из Турции. Женщина утверждает, что качество продукции часто довольно сомнительное.

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Сертифицированный нутрициолог Ирина Каленская прошлась по супермаркетам, чтобы выяснить, есть ли в продаже соль украинского производства. Подробностями она поделилась в своем TikTok.

"Вся Украина сейчас обсуждает вопрос соли, потому что, как оказалось, у нас соли украинской почти нет. В основном она турецкая. В нее добавляют ферационит калия, консервация пропадает. Мне люди пишут, что по 70 банок огурцов выбросили. Капуста не квасится. Все превращается в слизь. Люди думают, что это они не такие хозяйки или не в ту фазу луны сделали консервацию. Нет, это так действует ферационит калия", — пояснила женщина.

Украинской соли нигде нет

Ирина отметила, что подписчики попросили ее снять видео о специфике дрогобицкой соли, которую добывают на Львовщине — это, по словам блогера, едва ли не единственное месторождение, которое до сих пор работает в стране.

"Я не могу найти, понимаете. Сейчас посмотрим", — добавила украинка и начала перебирать продукцию на прилавке. По ее словам, весь представленный ассортимент — это импорт из Турции.

Соль не всех производителей подходит для консервации Фото: Instagram

Ирина также отметила, что соль может быть йодированной.

"Это значит, что добавлен йодид калия, либо она морская — с естественным содержанием. Вот, сюда добавили йодид калия. Если эту соль добавлять в блюдо, то во время термической обработки йод исчезает, поэтому надо досаливать в конце. Это вещество выветривается, поэтому держите такую соль в закрытой банке", — пояснила автор ролика.

За короткое время ее видео собрало почти 800 тысяч просмотров, 9 тысяч лайков, множество комментариев и репостов.

Позиции зрителей

В комментариях пользователи сети в целом подтверждают слова Ирины.

"В том году пропала закрутка", — написала одна из участниц обсуждения;

"Лучшая соль — это та, что была наша, в бумажной упаковке", — отметила следующая зрительница;

Следующая добавила: "Так и есть. Соль ужасная";

Коментарии подписчиков Ирины Фото: TikTok Коментарии подписчиков Ирины Фото: TikTok

"Почему соль трещит при контакте с водой? Солишь суп, а он трещит", — поинтересовалась другая женщина;

"Проблема с солью по всей Украине!" — отметил еще один юзер;

"Томаты, огурцы — сорвало. Капуста как вата", — поделилась собственным опытом разочарованная хозяйка.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Блогерша и предпринимательница София Ванивская в рамках эксперимента сравнила цены на продукты в украинских и польских магазинах. Девушка была поражена, когда начала подводить итоги.

В Калифорнийском супермаркете Erewhon бутылка воды стоит 25 фунтов, а лед к ней еще 35. Блогер Карми Селлитто, у которого почти миллион подписчиков, решил попробовать "роскошь на вкус" и остался удивлен.

А вот Лесли Добсон из Калифорнии (США) доказала свое право не возвращать на место корзины из супермаркетов и магазинов. Недавно женщина объяснила свою позицию в резонансном TikTok-ролике, после чего ее пригласили на утреннее шоу Weekend Morning News.