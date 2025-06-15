"Хочется плакать": девушка сравнила цены на продукты в супермаркетах Украины и Польши

Блогерша и предпринимательница София Ванивская в рамках эксперимента сравнила цены на продукты в украинских и польских магазинах. Девушка была поражена, когда начала подводить итоги.

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Девушка посетила супермаркет популярной сети Lidl (Польша), а также показала ценники в "Сильпо" (Украина). "Как думаете, где дешевле?" — спросила София у своих подписчиков в TikTok.

Итак, какая стоимость продуктов в супермаркетах Украины и Польши.

Даже дороже чем в ЕС

Круассан: в Польше — 19 грн, в Украине — 60 грн;

Батончик Twix: в Польше — 42 грн, в Украине так же;

Бананы: 78 и 80 грн соответственно;

Ананас: 78 и 179 грн соответственно;

Яблоки: 56 грн в Lidl, 80 грн — в "Сильпо";

Масло: 83 и 99 грн соответственно;

Куриные четвертинки: 56 и 133 грн соответственно;

Куриные яйца: 111 грн в Польше, 71 грн — в Украине;

Масло подсолнечное (2 литра): 133 и 164 грн соответственно.

В конце концов, блогерша поинтересовалась у своей аудитории: "Как вы считаете, учитывая зарплату, где выгоднее жить?". В комментариях после этого началась оживленная дискуссия. Кое-кто обвинил Ванивскую в спекуляциях и ошибке в выборе продуктовых магазинов, которые принадлежат к разному классу. Другие начали искать возможные причины такой ситуации.

Реакция пользователей сети Фото: TikTok Реакция пользователей сети Фото: TikTok

"В чем смысл сравнивать "Сильпо", где в основном только качественные продукты из хорошего сырья, и польский Lidl, который считается самым дешевым в Европе, соответственно и продукты там далеко не лучшего качества (проверено лично)?" — поинтересовался один зритель.

Некоторые сравнили разницу в минимальных зарплатах в обеих странах: "Минимальная зарплата до вычета налогов: Польша — 1300 евро, Украина — 150 евро".

Другие комментарии зрителей

"Я вам больше скажу. Украинские продукты в Европе стоят дешевле, чем в Украине. Это просто пи***ц", — высказалась следующая участница обсуждения;

"В Польше нет войны и проблем с логистикой", — объяснила возможное объяснение в разнице цен другая пользовательница TikTok;

"Насмотришься такого и хочется плакать", — добавила еще одна.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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