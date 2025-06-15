"Хочется плакать": девушка сравнила цены на продукты в супермаркетах Украины и Польши
Блогерша и предпринимательница София Ванивская в рамках эксперимента сравнила цены на продукты в украинских и польских магазинах. Девушка была поражена, когда начала подводить итоги.
Девушка посетила супермаркет популярной сети Lidl (Польша), а также показала ценники в "Сильпо" (Украина). "Как думаете, где дешевле?" — спросила София у своих подписчиков в TikTok.
Итак, какая стоимость продуктов в супермаркетах Украины и Польши.
Даже дороже чем в ЕС
- Круассан: в Польше — 19 грн, в Украине — 60 грн;
- Батончик Twix: в Польше — 42 грн, в Украине так же;
- Бананы: 78 и 80 грн соответственно;
- Ананас: 78 и 179 грн соответственно;
- Яблоки: 56 грн в Lidl, 80 грн — в "Сильпо";
- Масло: 83 и 99 грн соответственно;
- Куриные четвертинки: 56 и 133 грн соответственно;
- Куриные яйца: 111 грн в Польше, 71 грн — в Украине;
- Масло подсолнечное (2 литра): 133 и 164 грн соответственно.
В конце концов, блогерша поинтересовалась у своей аудитории: "Как вы считаете, учитывая зарплату, где выгоднее жить?". В комментариях после этого началась оживленная дискуссия. Кое-кто обвинил Ванивскую в спекуляциях и ошибке в выборе продуктовых магазинов, которые принадлежат к разному классу. Другие начали искать возможные причины такой ситуации.
"В чем смысл сравнивать "Сильпо", где в основном только качественные продукты из хорошего сырья, и польский Lidl, который считается самым дешевым в Европе, соответственно и продукты там далеко не лучшего качества (проверено лично)?" — поинтересовался один зритель.
Некоторые сравнили разницу в минимальных зарплатах в обеих странах: "Минимальная зарплата до вычета налогов: Польша — 1300 евро, Украина — 150 евро".
Другие комментарии зрителей
- "Я вам больше скажу. Украинские продукты в Европе стоят дешевле, чем в Украине. Это просто пи***ц", — высказалась следующая участница обсуждения;
- "В Польше нет войны и проблем с логистикой", — объяснила возможное объяснение в разнице цен другая пользовательница TikTok;
- "Насмотришься такого и хочется плакать", — добавила еще одна.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Семья купила в магазине пакет с картошкой: внутри их ждал "сюрприз".
- Мать Лесли Добсон из Калифорнии (США) доказала свое право не возвращать на место корзины из супермаркетов и магазинов. Недавно женщина объяснила свою позицию в резонансном TikTok-ролике, после чего ее пригласили на утреннее шоу Weekend Morning News.
Кроме того, жительница Австралии после визита в один из супермаркетов сети Aldi случайно заметила в своем чеке непонятный платеж в $20. Эта сумма равнялась 10% от всех ее покупок ($269,25) и маркировалась как "продукты".