"Хочеться плакати": дівчина порівняла ціни на продукти в супермаркетах України і Польщі

Блогерка та підприємниця Софія Ванівська в рамках експерименту порівняла ціни на продукти в українських та польських магазинах. Дівчина була вражена, коли почала підбивати підсумки.

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Дівчина завітала у супермаркет популярної мережі Lidl (Польща), а також показала цінники у "Сільпо" (Україна). "Як думаєте, де дешевше?" — запитала Софія у своїх підписників у TikTok.

Отже, яка вартість продуктів у супермаркетах України та Польщі.

Навіть дорожче ніж у ЄС

Круасан: в Польщі — 19 грн, в Україні — 60 грн;

Батончик Twix: у Польщі — 42 грн, в Україні так само;

Банани: 78 і 80 грн відповідно;

Ананас: 78 та 179 грн відповідно;

Яблука: 56 грн у Lidl, 80 грн — у "Сільпо";

Масло: 83 і 99 грн відповідно;

Курячі четвертинки: 56 і 133 грн відповідно;

Курячі яйця: 111 грн в Польщі, 71 грн — в Україні;

Олія (2 літри): 133 і 164 грн відповідно.

Зрештою, блогерка поцікавилася у своєї аудиторії: "Як ви вважаєте, зважаючи на зарплату, де вигідніше проживати?". У коментарях після цього почалась жвава дискусія. Дехто звинуватив Ванівську в спекуляціях та помилці у виборі продуктових магазинів, які належать до різного класу. Інші почали шукати можливі причини такої ситуації.

Реакція користувачів мережі Фото: TikTok Реакція користувачів мережі Фото: TikTok

"У чому сенс порівнювати "Сільпо", в якому здебільшого тільки якісні продукти з хорошої сировини, та польський Lidl, який вважається найдешевшим у Європі, відповідно і продукти там далеко не найкращої якості (перевірено особисто)?" — поцікавився один глядач.

Дехто порівняв різницю у мінімальних зарплатах в обох країнах: "Мінімальна зарплата до вирахування податків: Польща — 1300 євро, Україна — 150 євро".

Інші коментарі глядачів

"Я вам більше скажу. Українські продукти в Європі коштують дешевше, ніж в Україні. Це просто пи***ць", — висловилась наступна учасниця обговорення;

"У Польщі немає війни й проблем з логістикою", — пояснила можливе пояснення у різниці цін інша користувачка TikTok;

"Надивишся такого і хочеться плакати", — додала ще одна.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Родина купила у магазині пакет з картоплею: всередині на них чекав "сюрприз".

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Крім того, жителька Австралії після візиту в один із супермаркетів мережі Aldi випадково помітила у своєму чеку незрозумілий платіж в $20. Ця сума дорівнювала 10% від всіх її покупок ($269,25) й маркувалась як "продукти".