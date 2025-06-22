"Вся консервація пропадає": українка поскаржилась на погану сіль у супермаркетах

За словами Ірини Каленської, чи не весь асортимент солі, представлений в українських магазинах — це імпорт з Туреччини. Жінка стверджує, що якість продукції часто досить сумнівна.

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Сертифікована нутриціологиня Ірина Каленська пройшлась супермаркетами, аби з’ясувати, чи є у продажу сіль українського виробництва. Подробицями вона поділилась у своєму TikTok.

"Вся Україна зараз обговорює питання солі, тому що, як виявилось, у нас солі української майже немає. Здебільшого вона турецька. У неї додають фераціоніт калію, консервація пропадає. Мені люди пишуть, що по 70 банок огірків викинули. Капуста не кваситься. Усе перетворюється у слиз. Люди думають, що це вони не такі господині або не в ту фазу місяця зробили консервацію. Ні, це так діє фераціоніт калію", — пояснила жінка.

Української солі ніде немає

Пані Ірина зазначила, що підписники попросили її зняти відео про специфіку дрогобицької солі, яку видобувають на Львівщині — це, за словами блогерки, чи не єдине родовище, яке досі працює в країні.

"Я не можу знайти, розумієте. Зараз подивимося", — додала українка й почала перебирати продукцію на прилавку. За її словами, весь представлений асортимент — це імпорт з Туреччини.

Сіль не всіх виробників підходить для консервації Фото: Instagram

Ірина також зауважила, що сіль може бути йодованою.

"Це значить, що має бути або доданий йодид калію, або вона морська — з природним вмістом. Ось, сюди додали йодид калію. Якщо цю сіль додавати в страву, то під час термічної обробки йод зникає, тому треба досолювати у кінці. Ця речовина вивітрюється, тож тримайте таку сіль в закритій банці", — пояснила авторка ролика.

За короткий час її відео зібрало майже 800 тисяч переглядів, 9 тисяч вподобайок, безліч коментарів та репостів.

Позиції глядачів

У коментарях користувачі мережі загалом підтверджують слова Ірини.

"У тому році пропала закрутка", — написала одно з учасниць обговорення;

"Найкраща сіль — це та, що була наша, у паперовій упаковці", — зауважила наступна глядачка;

Наступна додала: "Так і є. Сіль жахлива";

Коментарі підписників Ірини Фото: TikTok Коментарі підписників Ірини Фото: TikTok

"Чому сіль тріщить при контакті з водою? Солиш суп, а він тріщить", — поцікавилась інша жінка;

"Проблема із сіллю по всій Україні!" — наголосив ще один юзер;

"Томати, огірки — зірвало. Капуста як вата", — поділилась власним досвідом розчарована господиня.

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