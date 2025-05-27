Чоловік купив воду в одному з найдорожчих магазинів світу і був вражений її ціною (відео)

У Каліфорнійському супермаркеті Erewhon пляшка води коштує 25 фунтів, а лід до неї ще 35. Блогер Кармі Селлітто, у якого майже мільйон передплатників, вирішив спробувати "розкіш на смак" і залишився здивованим.

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Блогер поділився своєю покупкою в одному зі своїх останніх відео в TikTok.

Один із найбільш обговорюваних оглядів на їжу та харчові продукти в TikTok останніх днів стала дегустація води в пляшці та льоду вартістю 60 фунтів стерлінгів (приблизно 3 400 гривень) із люксового супермаркету Erewhon Market, що розташований у Каліфорнії (США). Блогер Кармі Селлітто зважився на покупку заради експерименту, і викликав ажіотаж серед користувачів соцмереж.

Чоловік, відомий своїми незвичайними оглядами, опублікував відео, де він демонструє крижану кулю і пляшку води за десятки фунтів. Він робить ковток і з сарказмом зазначає: "На смак — як звичайна вода з під крана". Його друг додав: "Це було здорово, приятелю", але публіка в коментарях відреагувала з обуренням.

"60 фунтів за воду і лід? Це абсурд", "Навіть якби я був мільярдером, я б не купив це", "Це соціальний експеримент, а не супермаркет", — дивувалися вони.

Дехто, однак, став на захист магазину.

"Вона дійсно смачніша за звичайну воду", "Багато хто критикує, не спробувавши. Вода варта своїх грошей", — писали вони.

Але найбільше користувачів зачепило те, що напій за таку суму було подано в пластиковій склянці.

"60 фунтів — і ніякого кришталевого келиха? Це злочин" — пишуть у коментарях.

Супермаркет Erewhon давно став культовим місцем у США: тут закуповуються зірки, блогери та шанувальники корисних продуктів. Ціни високі, але покупці віддають гроші не тільки за покупки, а й за бренд, атмосферу і статус.

Раніше Фокус повідомляв, що антиквар знайшов столітню пляшку Coca-Cola і дізнався її справжню ціну. Через роки він купив її за $75, і тепер предмет може коштувати в десятки разів більше.

Також стало відомо, що художник продав невидиму скульптуру за $18 000. Покупець отримав лише сертифікат автентичності та уявний об'єкт, який нібито складається з повітря і духу.