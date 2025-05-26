Існує тільки в уяві: художник продав невидиму скульптуру за $18 000 (фото)

Італійський концептуальний художник Сальваторе Гарау продав невидиму скульптуру Io Sono за $18 300. Покупець отримав лише сертифікат автентичності та уявний об'єкт, який нібито складається з повітря і духу.

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Про це пише Times of India.

У світі, де цифрове мистецтво і NFT стають дедалі популярнішими, італійський концептуаліст Сальваторе Гарау викликав ажіотаж, продавши порожнечу.

Його "невидима скульптура" під назвою Io Sono ("Я є") пішла з аукціону за $18 300, водночас покупець отримав тільки сертифікат автентичності — жодного фізичного об'єкта, рами або форми.

Що таке "Io Sono" і чому вона коштує тисячі

Роботу було продано на аукціоні Art-Rite у травні 2021 року. За словами художника, скульптура зроблена з повітря і духу та має існувати в уяві глядача. Встановлювати її слід у порожньому приміщенні розміром 1,5 на 1,5 метра без освітлення та клімат-контролю.

Покупець отримав тільки сертифікат автентичності Фото: Instagram

Гарау стверджує, що його мистецтво натхненне квантовою фізикою і духовністю. Він посилається на принцип невизначеності Гейзенберга і каже, що навіть вакуум наповнений енергією:

"Ви її не бачите, але вона існує. Порожнеча — це не відсутність, а енергія в чистому вигляді", — заявив він.

Io Sono — не єдиний подібний проєкт. Раніше художник представив "Будда в роздумах" у Мілані та "Афродіта плаче" біля Нью-Йоркської фондової біржі — обидві роботи також були невидимими.

Реакція суспільства: філософія чи фальш?

Продаж викликав шквал реакцій. У соцмережах скульптуру висміяли, назвавши аферою та "кінцем мистецтва". Користувачі масово публікували меми про власні "невидимі шедеври".

Проте мистецтвознавці розділилися. Знайшлися люди, які порівняли Гарау з Марселем Дюшаном і Івом Кляйном — художниками, які кидали виклик поняттю матеріального мистецтва.

Сам Гарау захищає свою роботу.

"Хіба ми не віримо в Бога, якого ніколи не бачили?" — каже він.

За його словами, Io Sono демократизує мистецтво: якщо об'єкт існує тільки в уяві, значить, він доступний кожному.

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